Novas camisas fora do Vitoria Sport Club (Liga Portuguesa)

O Vitoria Sports Club, o histórico clube de Guimarães que joga na Primeira portuguesa, e MacronE a companhia de herói E o patrocinador técnico da equipa Lusitana apresentou Camisas novas “casa casa“NS ‘tão distante’ Quais os conquistadores usarão na próxima temporada competitiva. T-shirts que acrescentavam orgulho de representar a cidade onde nasceu a grande nação portuguesa às cores e tradições do clube.

o novo ‘casa casa, com uma gola mandarim, é Bianca Com detalhes em preto na gola e nas pontas das mangas. A nuca é customizada com as cores e logotipo do clube, enquanto a abreviatura preta do VSC (Vitória Sport Clube) e grafismo em relevo na parte externa da nuca. No peito, à direita, em silicone, é aplicado Macron Hero, Logomarca italiana, à esquerda, o coração, bem como em silicone, logomarca Vitoria SC.

A camisa é enriquecida com detalhes gráficos que fazem referência à história de Guimarães, cidade do norte do país considerada pelos portugueses como o berço da sua nação e onde governou Afonso Henriques, o primeiro rei independente de Portugal. no logotipo da equipe. Uma história que se expõe com orgulho e por isso na camisa, no centro do peito, em grafismo em relevo, tom sobre tom, surge a inscrição AQUI NASCEU PORTUGAL, enquanto no resto da camisa aparece, em estampa sublimação, tom acento, desenho parte da porta de entrada do Castelo de Guimarães. O conjunto da casa se completa com shorts brancos com listras laterais pretas e na bainha da coxa. As meias são brancas com orla preta.

Lançamento “distante” Ele é preto total E “conta” a história do próprio clube com gráficos tom sobre tom em relevo em todo o corpo da camisa com a sigla VSC e 1922, ano de fundação da equipe Luisiana. A gola é uma camisa pólo trançada, assim como as bordas das mangas. A nuca é personalizada como em casa e a sigla VSC também está na nuca. Os shorts são pretos com uma renda branca, e as meias são pretas com uma faixa branca horizontal descendo na borda superior.