+ 20% em um dia (e mais de 250 mil novas reservas em poucas horas) – Corriere.it

A partir de Fabio Savelli

Na Lazio, em poucas horas 55 mil novas reservas, dez vezes a média da semana anterior. Na Lombardia até 20 de ontem mais de 62 mil reservas, no Veneto 20 mil novas reservas. Conteúdo para a faixa etária de 12 a 19 anos

uma Novo clique em reservas 20% em relação ao dia anterior. Orçamentário, mas não em tais proporções, principalmente em algumas regiões como Lácio, Lombardia, Piemonte e Veneto para onde a campanha de vacinação já foi enviada. Propaganda Da faixa verde obrigatória a partir de 6 de agosto, contida em uma portaria, resultou no aumento de adesões em plataformas regionais que movimentam as reservas para as primeiras doses em incrementos de até 200% em doses menores. As estimativas potenciais, calculadas a partir da coleta de dados que chegam um pouco em peculiaridades e pontos das regiões, são cerca de 250.000 novos reservados para a campanha apenas ontem. Nacionalmente, em comparação com as últimas 24 horas, o número de novos membros aumentou em um quinto. Até agora, eles preferiram esperar, pois as reservas foram liberadas desde meados de junho. Mas esta notícia, que na verdade contém uma obrigação indireta de vacinar devido às restrições para quem não está vacinado, convenceu alguns indecisos.

Dados por região Na Lazio, em poucas horas 55 mil novas reservas, dez vezes a média da semana anterior. Na Lombardia até 20 de ontem mais de 62 mil, em Veneto 20 mil novos agendados até 16 de ontem, na Emilia Romagna os shows ao mesmo tempo indicam um intervalo de 22-25 mil novos agendados em um dia, 80 mil nos quatro Este último , mediante compromisso do certificado verde Agora se tornou uma realidade. Na Toscana 13 mil novos membros até às 18 horas de ontem, mais de 20 mil no Piemonte, cerca de 9 mil na Campânia às 16 horas, número semelhante ao da Ligúria, que já registou 5 mil novas reservas na noite de quinta-feira. As reservas em Puglia triplicaram em relação ao dia anterior, em Basilicata dobrou, como em Marche e Umbria, mas também em Friuli Venezia Giulia e Sardenha. READ Borsa Italiana, comentando a sessão de hoje (28 de maio de 2021)

Impulsione a campanha Portanto, o objetivo do governo era centralizado. Isso é para impulsionar a campanha de vacinação para a imunidade em massa no final de setembro, quando deveríamos ter coberto pelo menos 43,4 milhões de italianos com uma dose dupla, 80% da população imunizada com 12 anos ou mais. No momento, existem cerca de 8,5 milhões de desaparecidos. Graças ao período de verão em todas as regiões nos primeiros quinze dias de julho, houve uma queda nas inscrições. Não confiante, não estragado, despreocupado, espere até não correr o risco de ficar com a data de recordação do feriado. O certificado verde, que provavelmente é obrigatório em viagens e quem sabe onde trabalhar, rastreou quem o acompanhou. Na Lombardia, mais de mil pessoas na casa dos 60 anos, que estão em maior risco, foram retiradas do campo.

departamentos As datas de administração variam entre região e região. Em casos menores, é realista obter a data da primeira punção em uma semana, ou dez dias, e é mais provável que escorregue mesmo depois de meados de agosto em pessoas com uma população maior. Mas as variáveis ​​são infinitas. Depende do agendamento de devoluções, de estoques em geladeiras e até de plantões de profissionais de saúde nos postos de vacinação. As recuperações também estão programadas para diminuir ao longo dos dias, dada a taxa atual de segundas doses de cerca de 450.000 em média por dia. Excluindo alguns gargalos em algumas áreas – o que deve atrasar a picada para aqueles que agora estão aderindo à campanha além de 6 de agosto – os suprimentos permanecem suficientes para que a demanda cresça após algumas semanas de recuo. Existem menos de 2,6 milhões de doses de Pfizer e Moderna em estoque em geladeiras, bem como 850.000 doses de AstraZeneca e 900.000 doses de Janssen que só podem ser usadas em mais de 60 delas, das quais cerca de 2,1 milhões estão faltando. Esses estoques vão acabar em alguns dias, mas são esperados 3,5 milhões de doses por semana de novos suprimentos, portanto, o ritmo de 500.000 injeções diárias deve ser mantido com esses novos membros. No aumento de reservas de ontem, especialmente na faixa de 12 a 19, ele será rapidamente limitado para reabrir as escolas com segurança em setembro. READ TV Guide 31 de maio: reportagem de Portugal e Itália, a famosa ilha