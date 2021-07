Women and Scientific Research, Italy Advances Towards Gender Equality – Society and Rights

Na Itália, quase 5 em cada 10 pesquisadores científicos são mulheres. Com uma presença feminina de 44%, nosso país caminha para a paridade de gênero na pesquisa. Esta é uma excelente notícia e talvez surpreendente o que emerge do relatório anual “Gênero na Pesquisa” Escrito pela Elsevier, uma das editoras científicas mais importantes do mundo, com mais de 3.000 publicações em todos os campos científicos. O estudo, que analisa a participação das mulheres em pesquisas na Europa e em 15 outros países ao redor do mundo, revela Para a Itália, a presença feminina é superior à média da UEem 39%. veja “arranjo” Itália com shows no pódio Perde apenas para Portugal (o país líder em termos de gênero) e em linha com a Espanha. França 39%, Dinamarca 35%, Holanda 33%, Alemanha 32%, fora da Europa Austrália 39,46%. Excelentes atuações na Argentina e no México. O Japão está terrivelmente atrás, com 15,22%.

Os últimos 50 anos testemunharam avanços tremendos para e antes das mulheres na pesquisa. As mulheres agora representam uma parcela maior de graduados em STEM e medicina do que nunca, e há mais foco e energia na participação equilibrada, com atenção ao gênero. “No entanto, nossas últimas descobertas – confirma Komsal Baysette, CEO da Elsevier – indicam que as disparidades persistem, com um crescimento mais lento nos artigos publicados por mulheres, mais mulheres deixando a pesquisa e menos áreas de pesquisa. Este relatório também destaca que as mulheres não participam de redes colaborativas ao mesmo nível que os homens, com potencial impacto nas suas carreiras. Em média, os homens têm mais coautores do que as mulheres, com tendência a colaborar com pessoas do mesmo sexo. Isto mostra que mesmo neste domínio existe É trabalho a ser feito para resolver os problemas que cortam a igualdade entre diversidade e inclusão. ” Os itens a serem considerados são publicações e citações, bem como bolsas e pedidos de patentes: essa é a “pegada” que o pesquisador deixa. E os homens geralmente têm uma pegada de pesquisa mais ampla, publicam mais do que as mulheres, recebem mais bolsas do que as mulheres e solicitam mais patentes do que as mulheres. Beyazid acrescenta que esta é uma tendência clara em todos os países examinados. Além disso, em média, a influência das citações do primeiro autor nas publicações é maior do que a das mulheres, indicando um viés de gênero na prática das citações. ”



Rumo à igualdade de remuneração

Não apenas por estar lá. Na verdade, a Itália está no setor de pesquisa à frente do resto da Europa, bem como em termos de salários. A disparidade salarial entre homens e mulheres, no entanto, existe – temos uma diferença salarial entre homens e mulheres de cerca de 7%, e o setor de pesquisa ainda reflete a direção de toda a economia – é metade da média europeia (mais de 15%) e novamente menos do que a Dinamarca (pouco menos de 20%).

Mas como nosso país está posicionado em termos de igualdade de gênero quando se trata de especializações STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática)?

A Itália caminha em direção à igualdade na pesquisa também neste segmento, que vê um aumento constante do número de mulheres que assinam uma publicação pela primeira vez, um caminho que inclui, embora com taxas de crescimento diferentes, toda a Europa. De facto, se a percentagem de investigadores STEM que iniciaram a carreira em média na União Europeia até 2003 ficou pouco acima de 20% (nos mesmos anos a Itália já era superior a 30%), hoje também ao nível da Europa, esta percentagem quase dobrou, chegando a 40%, enquanto o nosso está pouco abaixo de 50%. Sobre pesquisar exclusivamente بحثNa engenharia, então, a Itália está bem acima da média europeia: Entre 2014 e 2018, 25,5% dos investigadores deste setor eram mulheres, em comparação com a média da UE de 20,7 nos mesmos anos.

Poucas mulheres ainda ocupam cargos de chefia

No que diz respeito à distribuição de cargos, novamente no setor das disciplinas STEM, na Itália as mulheres estão mais representadas do que os homens, mesmo entre os doutorandos (52%), enquanto no setor de ensino superior avançado, entre funcionários e técnicos, são as mulheres que realizam essas papéis. A proporção de ocupações na Itália é de cerca de 60%, contra uma média na União Europeia de pouco mais de 50%. Nós em vez Abaixo da média quando as posições mais altas são pontuadas De institutos de investigação, onde as mulheres têm uma representação de pouco mais de 20% (o resto da Europa está muito poucos pontos acima), ou de funções de cientistas e engenheiros onde a presença feminina é pouco mais de 30%, com a média da UE acima de 40%.