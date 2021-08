Cartões de crédito: quais param de funcionar e quando

A tecnologia muda, assim como a ferramenta que usamos todos os dias. Cartão de Crédito Master CardA gigante dos pagamentos digitais anunciou que vai desaparecer economizador de espaço magnético, está presente em todos os cartões de crédito há cerca de 50 anos. O pequeno bar foi revolucionário. Na verdade, permitiu mais segurança e autorização de transações em tempo real, desencorajando o uso dos métodos mais inadequados Dinheiro No mundo todo.

Foi inicialmente projetado para reconhecer funcionários Agência de Inteligência CentralOs bancos rapidamente adotaram a fita magnética para vincular as informações da conta corrente aos cartões de pagamento.

Adeus tarja magnética em cartões de crédito de 2024 a 2030

Mas, dissemos, a tecnologia está agora se desenvolvendo em novas direções, e a Mastercard colocou uma data de validade na faixa popular. irá desaparecer gradualmente de 2024 até o 2030, quando ele não existir mais em seus novos cartões, e todas as outras empresas deverão fazer o mesmo nos próximos anos.

a lasca Já presentes nos cartões de crédito e débito, na verdade estão equipados com microprocessadores capazes de conter mais informações e ao mesmo tempo tornar os pagamentos mais seguros. A biometria também está vinculada a dados exclusivos, como impressões digitais, e são mais resistentes a roubo.

revolução ligarmenos Então, ele tornou desnecessário e irritante “passar” o cartão, já que a faixa magnética agora é um legado do passado e apenas uma decoração desatualizada nos cartões. Mesmo 1 em cada 9 cidadãos americanos declara que sem a fita, que é considerada insegura, eles usarão mais os pagamentos eletrônicos.

Cartões de crédito que não têm mais tarja magnética, funcionam apenas microchips

Hoje os chips imphIntroduzido no final da década de 1990, é usado em 86% das transações em todo o mundo. Com a revolução do setor pela Mastercard, é razoável acreditar que os dispositivos que também leem fitas magnéticas irão desaparecer completamente.

de 2033De acordo com o roteiro, nada Cartão de crédito A empresa terá a fita, já que os produtos mais recentes vão expirar e serão substituídos naquele ano por novos modelos com chips biométricos.

Para se adaptar, concorrentes e fabricantes POS Então, eles têm 12 anos pela frente, durante os quais é possível, no entanto, que os pagamentos digitais sejam dominantes SmartphoneUm item que agora se tornou indispensável em nossas vidas pela versatilidade e facilidade de uso.