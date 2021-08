Explosão de comércio eletrônico e lojas de bairro, resistência ao GDO: hábitos de compra de alimentos estão mudando irrevogavelmente

Os dados foram publicados em “Economia sotto l’ombrellone”, a revisão em curso em Lignano Sabbiadoro. A demanda por produtos sustentáveis ​​e o uso de tecnologias para preservá-los sem aditivos é crescente

no setor de alimentos Os hábitos de compra dos consumidores estão mudando drasticamente, com mudanças permanentes e irreversíveis Isso tem um forte impacto na produção e distribuição de alimentos, obrigando as empresas do setor a estudar em profundidade as tendências de mudança. A ampla distribuição ainda é verdadeira (mesmo que nos Estados Unidos comece a dar sinais claros de sofrimento), mas por outro lado, há um sistema de vendas relativamente novo comoComércio eletrônico o que garante comodidade, precisão e rapidez, por outro lado, o antigo sistema de loja de bairro O que garante ao consumidor “não se perder entre as prateleiras” e experimentar umExperiência de compra A qualidade é orientada por um vendedor especializado que conhece os gostos e hábitos do cliente.

Isto foi afirmado pelos especialistas que participaram da primeira reunião da décima primeira edição da revisão “Economia sob o guarda-chuva”, em andamento em Lignano Sabbiadoro, que abordou o tema “Distribuição de alimentos entre o local e o global”: Paolo Ciani da Villa Food, Marco Tam do The Greenway Group / Filare Italia e Luca Tonizo da Venfri.

Levantados pelas perguntas do moderador Carlo Tommaso Parmigiani, Diretor Editorial Nordeste da Eo Ipso, os três palestrantes discutiram as necessidades das empresas alimentícias italianas para distribuição no exterior, e a dificuldade de garantir uma distribuição adequada de alimentos em pequenas aldeias, especialmente montanhosas devido a a falta de lojas.

“Quanto ao Distribuição no exterior, feito na Itália deve ser devidamente explorada Que tem grande atractividade no sector alimentar – como disse Tonezzo – o que pode permitir às empresas produtoras encontrarem novos mercados, para neutralizar o sofrimento que estão a viver, em todo o caso, no mercado local ».

“Na distribuição internacional de alimentos – enfatizou Tam – a marca ‘Made in Italy’ tem uma grande força em comparação com as made in Germany em produtos mecânicos, e é absolutamente necessário explorá-la, mas infelizmente, Faltam grandes varejistas internacionais de propriedade italiana E isso nos coloca em desvantagem em relação, por exemplo, aos franceses que, com suas cadeias de distribuição, priorizam a exportação de produtos “Made in France” para todo o mundo ».

“A comida – o aditivo Ciani – ficou contaminada e Além da demanda por produtos nacionais, há demanda por produtos globaisPense no gengibre que não existia antes e hoje está em todas as nossas mesas, e isso oferece grandes oportunidades para a distribuição internacional de produtos locais e, certamente, os produtos italianos têm um grande apelo nos mercados estrangeiros em todo o mundo. ”

mas Lojas de montanha ou pequenas aldeias Tonizzo confirmou como eles tornam o dia uma realidade “Serviço Social” E que as poucas esperanças de conseguir mantê-la aberta vêm do crescimento do turismo, pois é difícil para a loja sobreviver economicamente já que o mercado potencial é muito restrito devido ao declínio gradual da população. A este respeito, Tam disse que a intervenção legislativa é necessária para facilitar financeiramente ou de outras formas os “bravos empresários” que decidiram manter uma loja aberta numa pequena montanha ou aldeias isoladas para prestar serviço à comunidade. Por sua vez, Ciani, que tem uma longa experiência como administrador regional e cuja empresa tem sede na serra, sublinhou que não acredita muito na política de subsídios, mas acredita que é necessário tornar a serra mais habitável, criando uma economia e negócios distintos. Nesses locais, para que as pessoas sejam incentivadas a se estabelecerem em pequenos povoados, pois se a montanha continuar a despovoar não haverá contribuição nem turismo, capaz de garantir a existência permanente da atividade comercial.

Em seguida, os três especialistas confirmaram como grandes mudanças na distribuição também dependem disso Aumento do interesse do consumidor nos aspectos de sustentabilidade, qualidade e saúde dos produtos alimentar.

“As pessoas certamente – disse Tam – sempre querem produtos de maior qualidade que sejam social e ambientalmente sustentáveis, mas muitas vezes não percebem que tudo isso tem uma contrapartida de custo superior aos próprios produtos e, ao mesmo tempo, procuram produtos mais baratos e menos caro. No entanto, ao longo dos anos, A demanda por alimentos mais saudáveis ​​e sustentáveis ​​continuará crescendo».

Hoje – confirmou Tonizo – A rotulagem é muito importante E toda a cadeia de abastecimento é responsável por garantir que seja saudável e contenha todas as informações exigidas pelos consumidores em relação à sustentabilidade, saúde, bem-estar animal, proteção do trabalho, etc. ”

“Certamente há uma evolução em curso – confirma Syani – com uma mudança na sensibilidade do consumidor particularmente perceptível nos jovens. Hoje 25/30 anos são mais atenciosos do que seus pais e avós. Existem produtos que desaparecem do seu consumo, como a carne de cavalo ou de bebé, e outros que são muito procurados e difíceis de encontrar, como os peixes biológicos. A principal tendência dos produtos futuros é ter o chamado “rótulo branco”, que é um rótulo o mais limpo possível, sem conservantes, aditivos e corantes e o mais “natural” possível. Mas, sem esquecer, isso levará a um aumento de custos para produtores e consumidores ”.

Em conclusão, os três convidados concordaram em “Economy Under the Umbrella”A ajuda que as novas tecnologias podem fornecer para tornar os produtos mais naturais, sustentáveis ​​e saudáveis Chegando em casa. Existem, de facto, sistemas, como os adoptados pela empresa Villa Food, de cozedura a baixa temperatura e armazenamento a alta pressão, que permitem manter a qualidade dos produtos por muito tempo sem aditivos e conservantes, bem como a irrigação e Sistemas tecnológicos de controle remoto para análise de safras, como os homologados pela Filare Itália, para reduzir drasticamente o consumo de água e fertilizantes. Depois, como referiu o proprietário da Venfri, surgem novas tecnologias que permitem automatizar e controlar os armazéns das distribuidoras, permitindo uma melhor distribuição dos produtos perecíveis, ou criar embalagens mais sustentáveis ​​e leves para reduzir a poluição associada à distribuição.