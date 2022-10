Confindustria Moda apresenta seis candidaturas ao futuro governo

Erkul Putu Boala, Presidente da Confindustria moda. (Foto cortesia da Confindustria moda)



A formação do novo governo ainda parece distante, mas Mod Confindustria Uma série de demandas indispensáveis ​​para fazer da moda uma força motriz da economia italiana na direção do futuro CEO já começou. São seis pontos e cada um deles está vinculado à adoção de medidas específicas. Começa com a reforma do mercado de energia, que será lançada rapidamente, desvinculando o preço da conta de luz do preço do gás e estabelecendo um teto para o valor deste último. A federação de sete associações empresariais especifica que se o objetivo não for alcançado a nível europeu, será necessário fazê-lo a nível nacional. “Eles conseguiram na França, Espanha e Portugal. Na Itália, com mercado livre de energia, não é possível planejar nosso negócio”, disse. Ercol Bhutto BualaO dirigente do sindicato, que reúne 60 mil empresas e representa um setor com faturamento de 91,7 milhões em 2021. O segundo ponto principal é a integração dos salários dos funcionários.

A Confindustria Moda está a pedir até 100€ por mês isentos de impostos numa base voluntária para ajudar os trabalhadores num momento de alta inflação e perda de poder de compra. Depois, há a demanda por apoio econômico para a internacionalização das empresas participantes das feiras, acompanhada do desenvolvimento de estratégias para a promoção dos produtos Made in Italy para o mundo. Outro aspecto essencial é o financiamento dos planos Indústria 4.0 e Transição 4.0, que têm sido particularmente apreciados pelos empresários pelos resultados obtidos em termos de competitividade. “Graças à digitalização, podemos melhorar nossos produtos e a cultura de dados trabalha a favor da sustentabilidade”, acrescentou Putu Buala. O quinto ponto é voltar ao passado para o crédito tributário, do qual depende Senhorita do Ministério do Desenvolvimento Econômico Recentemente, lançou uma atualização que exclui o financiamento de P&D para aspectos relacionados à beleza e design.

“Essa mudança em andamento, aliás retrospectivamente, é puramente masoquista porque afeta diretamente o investimento em criatividade, que é o segredo do sucesso de nossa indústria”, identificou o consórcio número um. Por fim, no campo da educação, a demanda pelo fortalecimento da formação técnico-científica leva os empresários a exigir não apenas a continuidade das ações do próximo executivo com o trabalho do ex-ministro Bianchi, que rendeu bons resultados, mas também uma nova visão e consideração da formação profissional. Ainda ontem foram assinados dois acordos trienais entre a Confindustria Moda, câmera de união E a rede tam (que reúne os Institutos de Têxteis, Vestuário e Moda, editor) para construir uma ligação mais forte entre o mundo do trabalho e o sistema de formação. Estas encomendas surgem num momento de forte recuperação para o setor, protagonista do crescimento de 18,2% do volume de negócios no primeiro semestre do ano, mas que corre o risco de um bloqueio de produção provocado pelo boom dos custos da energia e das matérias-primas.

“Temos certeza de que o mundo quer produtos feitos na Itália, bonitos e bem feitos. Essa demanda levou a uma recuperação de volumes, giro de fundos e necessidade de financiar o crescimento, mas aqui corremos o risco de um curto-circuito porque as empresas, que têm que arcar com custos muito altos, têm menos caixa”, concluiu Bhutto Buala. (Todos os direitos reservado)