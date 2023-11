Após aposentadoria em Portugal, Fognini assusta fãs

Depois de ter sido forçado a desistir na segunda ronda do Maya Open, em Portugal, onde lutou (e venceu) o alemão Tom Gentzsch em três sets, Fabio Fognini publicou palavras que assustaram os seus fãs.

Esta tarde, Fabio Fognini deveria entrar em campo contra o francês Mathieu Martino, mas pouco antes do início da partida veio sua desistência, o que era em parte esperado devido a uma possível lesão na panturrilha direita que já havia afetado a partida. e depois conquistou o time. Gentzsch alemão de 20 anos.

Há poucos minutos, Fabio Fognini postou uma foto sua sofrendo no final da partida de ontem com palavras que para alguns parecem uma despedida.

“Definitivamente não foi o final que eu queria e merecia!!!

O objetivo estava tão perto e pela forma como joguei senti que poderia alcançá-lo!

Mas você sabe, o esporte é assim… às vezes você dá, às vezes você recebe…

Apesar de tudo e de todos, tenho orgulho da forma como provei para mim mesmo que superei os momentos difíceis com luta, sacrifício e amor por esse esporte!

Tive que me comprometer comigo mesmo, e na minha idade e depois da minha carreira não foi fácil…

Ninguém poderá me tirar o que fiz com lealdade, transparência, sacrifício mas acima de tudo honestidade, que no meu vocabulário vale muito mais que uma simples partida de tênis, ganhe ou perca!!!

para o melhor

Eu te amo”

Muitos comentários na postagem são de fãs que temem que o campeão Artma di Taggia se aposente.