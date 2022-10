Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (11 de outubro de 2022)

As bolsas de valores europeias também são mostradas em vermelho. Vendas de ações bancárias, excluindo Monte dei Paschi di Siena. Desempenho negativo das instalações

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Terminaram o dia em território negativocom uma perda de FTSEMIb de quase um ponto percentual.

o O principal índice da Bolsa de Valores italiana Deixou 0,87% no chão em 20.731 pontos depois de oscilar entre um mínimo de 20.502 pontos e um máximo de 20.799 pontos. o FTSE Italia todos participaram Perdeu 0,8%. Também desempenho negativo de chapéu médio FTSE Italia (-0,02%) para A estrela do FTSE Italia (-1,06%). Na sessão de 11 de outubro de 2022, o faturamento aumentou para 1,69 bilhão de euros, ante 1,51 bilhão na segunda-feira.

o Bitcoin Ele ascendeu a pouco mais de US $ 19.000 (pouco mais de 19.500 euros).

o BTP-Bund spread Variando entre 235 e 240 pontos, o rendimento baseado em um BTP de dez anos está novamente abaixo de 4,7%.

EU ‘euro Ele ultrapassou US $ 0,97.

Vendas de ações do banco.

foi a exceção Monte dei Paschi di Siena: O título do Instituto Sena obteve 3,4% A um preço de 23,24 euros. De acordo com os relatórios de algumas agências de notícias, o Conselho de Administração do Monte dei Paschi di Siena se reuniu no mesmo dia para analisar o aumento de capital de 2,5 bilhões de euros.

em vermelho Banco BPM (-1,36%), Banco de papel (-1,2%) e UniCredit (-1,67%).

Em geral, as ações do setor petrolífero estão em declínioDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em novembro de 2022) caiu abaixo de US$ 89,5 o barril.

Onde você está Registou um decréscimo de 1,8% para 11,57 euros.

ST (-3,06%) H Telecom Italia TIM (-2,98%) está entre os piores do dia no Índice FTSEMib.

Desempenho negativo das instalações. cai em No (-2,7%) Ed Hira (-3,5%).

Ursero sofreu uma queda de 1,99% para 14,76€. A empresa anunciou que assinou um contrato para a compra de 100% do capital social da Capexo. A contrapartida final da aquisição equivale a um total de 44,6 milhões de euros.