A mini proposta da semana ganha vida

A Intesa Sanpaolo sugeriu que os funcionários redesenhassem a semana de trabalho: trabalhar uma hora a mais todos os dias para ficar mais um dia em casa. Tudo em salários inalterados. Até porque a semana foi “encurtada” de 37 horas e meia para 36. Mas o tempo livre disponível para os bancários está cada vez maior. É uma proposta que faz as pessoas discutirem a mini semana que o Intesa Sanpaolo planeja para seus funcionários, que poderão escolher, de acordo com a empresa, quando tirar uma folga extra.

Tecnicamente, o contrato dos banqueiros de hoje já prevê uma semana curta de quatro dias, mas é necessária a negociação de nível dois iniciada pelo grupo com os sindicatos Fabi, Primeira Cisl, Fisac ​​Cgil, Uilca e Unisin. A nova organização prevê uma jornada de trabalho de 9 horas por 4 dias, mas no momento só é proposta para escritórios enquanto os sindicatos querem estendê-la a todos os trabalhadores.

Depois do trabalho inteligente, a semana curta é a nova “revolução” que entra no mundo do trabalho. No Reino Unido como na Islândia, os primeiros testes falam de sucesso, enquanto em Portugal o Parlamento acaba de aprovar uma emenda pedindo incentivos para a semana curta. Existe um esquema semelhante na Bélgica também. O modelo de semana de trabalho de 4 dias agora pode chegar à Itália no mais importante grupo bancário italiano. Será este o início de uma pequena revolução?

A jornada de trabalho será menor?