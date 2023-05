Gentiloni: “Espero que haja uma mudança no Pnrr da Itália nas próximas semanas” – Europa

BRUXELAS – “Estamos discutindo com alguns países ‘ajustar os planos de recuperação e resiliência'”Especialmente agora com uma grande proposta de mudança para a EspanhaTambém porque há uma grande quantidade de empréstimos necessários, mas também estamos discutindo com outros países e acho que receberemos pedidos semelhantes de Portugal em breve; Espero também da Itália nas próximas semanas.” Assim afirmou o Comissário Europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, ao chegar à reunião do Conselho Ecofin em Bruxelas quando questionado sobre a utilização dos fundos do Pnrr para utilizações alternativas (como a produção de munições para da indústria de defesa) aos inicialmente previstos no plano de recuperação pós-pandemia .