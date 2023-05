casa » vídeo » O ciclista supera as grades baixas e acaba sendo engolido pela ponte levadiça

a ciclista Em Wisconsin, ele fez um gesto perigoso ao ultrapassá-lo abaixo das barreiras de segurança Ponte levadiça. A mulher continuou pedalando e pronto Engolido nos recessos Até os deuses estavam presos Os transeuntes a salvaram.

Imagens de câmeras de vigilância do Departamento de Transporte de Wisconsin, Arquivo O ciclista supera obstáculos Ponte da Rua Racine. Barreiras foram reduzidas para proibição de trânsito E a referência à abertura da ponte. O homem de 37 anos estava andando de bicicleta por volta das 22h, de acordo com CBS.

Apesar da situação óbvia, a ciclista persistiu e se viu caindo no espaço que se abriu entre o início da ponte e a própria estrutura. Dois transeuntes viram a mulher e sua bicicleta cair eEles a ajudaram.

A mulher foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento. Felizmente eu escapei com Algumas feridas. De acordo com uma investigação preliminar da polícia, o álcool desempenhou um papel importante no acidente.

A este respeito, recordamos que em Itália o Tribunal de Cassação reconheceu esta Andar de bicicleta sob a influência de álcool Implica penalidades de acordo com a lei de trânsito. As penalidades variam de acordo com o nível de álcool detectado pelo bafômetro:

Se o teor alcoólico for superior a 0,5g/L mas inferior a 0,8g/L, é instaurada contra-ordenação, com coima entre 532 euros e 2127 euros .

. Se o nível de álcool no sangue for superior a 0,8 g/L, mas inferior a 1,5 g/L, constitui infração penal, com Possível prisão até seis meses ou uma contra-ordenação com multa entre 800 euros e 3200 euros (Esta multa é agravada se a violação ocorrer entre as 22h00 e as 07h00).

Se o nível de álcool no sangue for superior a 1,5 g/L, é uma ofensa criminal, com potencial para isso Prisão de seis meses a um ano, ou uma contra-ordenação com multa entre 1.500 euros e 6.000 euros (Esta multa é agravada se a violação ocorrer entre as 22h00 e as 07h00).

É importante lembrar que dirigir embriagado é perigoso para qualquer meio de transporte e um risco à segurança no trânsito.

