Poke House, fundo Renzo Russo Red Circle Investments entra e visa expansão internacional – Corriere.it

A Poke House, cadeia milanesa de pratos de comida saudável, visa um maior crescimento na Itália e no exterior graças à entrada de um novo fundo com uma rodada de financiamento (não especificada, mas de dois dígitos) liderada pela Red Circle Investments, empresa de investimentos privados de Renzo Rosso. Escolher o parceiro certo foi longo e complicado. disse Matteo Picci, co-fundador e CEO da Poke House -. O que se conseguiu é um duplo resultado em termos de aumento de capital e conhecimento que Russo traz consigo como empresário e no negócio do retalho.” O segredo do sucesso da Poke House está “numa nova forma de comer saudável com uma tigela modular, no nosso profissionalismo e na nossa expansão internacional”, acrescentou Pichi. A empresa, nascida na Itália em 2018, está presente em 9 países ao redor do mundo com mais de 160 restaurantes (em Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido, França, Romênia, Áustria, Holanda e EUA), e emprega mais de 1.000 funcionários. e Atividade Empresarial 2022 no valor de 100 milhões de euros.

Os recursos da nova rodada darão mais impulso aos planos de desenvolvimento da Poke House, focados principalmente emExpansão internacional, com novas aberturas em países já abrangidos e avaliando outras novas geografias. “Continuaremos a investir em 9 países com destaque para a Itália com cerca de 65 restaurantes, mas também vamos expandir nos Estados Unidos, onde abrimos há alguns meses um novo restaurante em Miami – acrescentou o CEO -. nossa presença no exterior e acelerar nossas iniciativas em termos de sustentabilidade para criar valor compartilhado para todos os acionistas, acionistas, clientes e toda a nossa equipe.”

"Adoro investir em empresas jovens, feitas por jovens, construídas com uma cultura forte e valores responsáveis ​​de longa data – comentou Renzo Russo, Presidente, Red Circle Investments-. Alimentos de qualidade pensados ​​e produzidos de forma sustentável são a pedra angular do mundo moderno, um consumo mais consciente que resulta em menos desperdício. Comida saudável significa melhor saúde e menos poluição. Adoro investir em empresas jovens construídas por jovens com base em uma cultura forte e valores responsáveis ​​de longa data. O potencial da empresa para o desenvolvimento internacional é claro e poderá aproveitar nossa experiência global em varejo, marketing e relações com o consumidor final para impulsionar o crescimento".