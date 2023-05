Borsa Italiana, comentário da audiência de 17 de maio de 2023

Visão negativa das ações dos bancos: BancoBPM e BPER Banca perdem mais de 1 ponto percentual. A ascensão da Stellantis e da Telecom Italia TIM

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Experimente mudanças parciais.

às 14h20 FTSEMib Caiu 0,13%, para 27,637 pontos, logo abaixo da máxima intradiária de 27,1780 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações Perdeu 0,15%. sinal de menos também para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,32%) e eu Estrela do FTSE Itália (-0,16%).

o bitcoins Ele é montado por menos de $ 27.000 (pouco mais de € 24.500).

o Spread BTP-Bund Reduziu para 185 pontos, com Retorno BTP por dez anos que caiu para 4,15%.

EU’euro Ainda está abaixo de $ 1.085.

entonação passiva eu Ações de bancos.

Banco BPM E Papel Bancário Eles perderam 1,76% e 1,29%, respectivamente.

estrelas Uma valorização de 1,42%, para 14,9 euros. A ACEA (União Europeia que reúne os fabricantes de automóveis) informou que em abril de 2023 mais de 803.000 carros foram matriculados na União Europeia, um aumento de 17,2% em comparação com 685.075 no mesmo período de 2022. Nos primeiros quatro meses do ano , as vendas de carros foram registradas na Europa aumentaram 17,8%. As vendas da Stellantis também crescem em abril de 2023: no mês passado, o grupo automobilístico registrou alta de 8,7% nos emplacamentos, com 149.786 veículos vendidos.

Desempenho positivo da Interpump (+2,05% a 51,86€)na sequência dos novos preços-alvo de alguns bancos de investimento, após a divulgação dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2023.

Também é bom Telecom Italia TIM (+2,14% para €0,2679).

corrida Fique no centro das atençõesApós a severa correção a que foi submetido na sessão anterior. o endereço perder 0,46% A um preço de 6.485 euros.