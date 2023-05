O que ver e fazer em Albufeira, “Rainha das Praias do Algarve”

Se você está procurando um destino capaz de oferecer praias encantadoras, recantos intocados da natureza e atrações culturais, então você encontrará aqui o lugar perfeito. Neste guia vamos descobrir o que fazer e o que ver em Albufeira, uma cidade do sul de Portugal com vista para o mar.

Visite Albufeira: Guia de Viagem

Estamos no coração da regiãoAlgarve E sua paisagem típica. banhada pelo Oceano Atlântico e cidade de albufeira É uma maravilhosa estância balnear portuguesa, suspensa entre o moderno e o privilegiado, entre o contemporâneo e o tradicional. o praias Eles certamente o representam atrações Principal. na verdade, albufeira Oferece aos visitantes extensas praias de areia dourada e enseadas quase escondidas entre falésias que marcam a costa a oeste.

Mas isso não é tudo, porque a publicidade albufeira Pode praticar muitos desportos náuticos e não náuticos, podendo fazer passeios de barco ao longo da costa algarvia para os descobrir cavernas A coisa mais bonita que você pode visitar museus E antiguidades Historiadores. A vida nocturna de Albufeira é também desenvolvida, sobretudo na nova cidade Onde está localizada a “Strip”, a rua onde se concentram as casas noturnas.

Albufeira: A História

albufeira Foi colónia romana antes de ser conquistada pelos árabes em 716. Sob o domínio muçulmano, Albufeira tornou-se a sua fortaleza forte Foi o último reduto árabe a cair nas mãos do rei Afonso III de Portugal, durante a ocupação cristã. Os cinco séculos de dominação árabe marcaram profundamente a arquitetura da cidade, que ainda hoje existe na cidade cidade Velha Com suas casas brancas, varandas e ruas sinuosas.

albufeira Foi quase totalmente destruída pelo terremoto de 1º de novembro de 1755. A partir de meados do século XIX, a economia se desenvolveu graças à pesca. De facto, antes de se tornar numa estância turística exclusiva, albufeira Normalmente era longo Vila De Pesca. No início da década de 1960, era turismoObrigado aos visitantes ingleses.

Albufeira: atracções e locais de interesse

cidade albufeiraque representa uma das mais belas estâncias balneares de Portugal, é um prazer tê-lo Cidade antigaEle está localizado bem acima do mar. Todo o município se distingue pelas suas maravilhosas praias, e nos arredores vale a pena fazer uma viagem para descobrir as mais belas enseadas de Evaristo, uma cidade a oeste do centro da cidade de Evaristo. albufeira.

Após esta rápida notícia introdutória, agora vamos descobrir mais detalhadamente O que fazer e o que ver em Albufeira Atrações e locais de interesse a não perder por qualquer motivo.

Cidade Velha – Albufeira

lá cidade Velha corresponde ao Cidade antiga Albufeira, esta é a zona onde se encontra a arquitectura do passado mourisco da cidade, as casas e os edifícios mais antigos. Do posto municipal de turismo localizado próximo à entrada da cidade, você pode visitar Mosteiro de Nossa Senhora da OradaPadroeira dos pescadores e zona da antiga marina. Em vez disso, na Piazza della Repubblica, há um arquivo Torre do RelógioUm dos símbolos de Albufeira.

Não perca a visão geral Rua da Patri Até à Porta de Sant’Ana, ou ainda pode visitar a Cappella della Misericordia e o antigo edifício da Albergaria, para depois chegar aos vestígios da antiguidade cinto Prédio. Também no centro histórico pode entrar na propriedade a pé Rua João de Deus E depois, a partir do Largo Eng Duarte Pacheco, pode descer até praia dos pescadores Onde se encontra o Monumento do Pescador, uma homenagem às tradições cinegéticas.

Igrejas – Albufeira

o Mosteiro de Nossa Senhora da Orada É um antigo mosteiro, objeto de especial devoção dos pescadores locais que sempre faziam ex-votos à Nossa Senhora. Numerosos ex-votos são exibidos na igreja da abadia como prova dos milagres que aconteceram. lá igreja mãe Situa-se na Rua da Igreja Nova. Foi construído em 1782 no lugar da igreja pré-existente que desabou no terramoto de 1755. O edifício é de estilo neoclássico.

lá Capela da Misericórdia Localiza-se na Rua Henrique Calado. É uma antiga mesquita árabe, que mais tarde foi usada como local de culto cristão. Foi restaurado em 1499, parcialmente destruído pelo terramoto de 1755 e posteriormente restaurado. Ainda possui portal gótico, arco triunfal e ábside. No interior pode admirar o altar esculpido com a imagem de Nossa Senhora da Visitação.

Ruínas do Castelo e Bateria – Albufeira

Hoje restam apenas algumas ruínas do que foi castelo de albufeira. Construído durante a ocupação árabe da zona, o edifício foi conquistado em 1250 pelas forças de Afonso III de Portugal. o Castelo medieval Originalmente tinha planta quadrangular, com uma torre em cada pináculo. desenvolvido em torno dele aldeia muradaque foi acessado por três portas.

Na Rua da Bateria, à beira-mar, pode-se ver vestígios do que já foi bateria militar que faziam parte de um complexo de fortificações costeiras erguidas ao longo costa algarvia Nos tempos modernos, depois que as antigas torres costeiras medievais foram renovadas. A sua estrutura assentava numa parede que a ligava ao castelo de albufeira. Devido à erosão costeira e deslizamentos de terra, hoje quase desapareceu.

Museus – Albufeira

o Museu Municipal de Antiguidades localizado em Cidade antiga Cidade, na Praça da República. O edifício abriga e mantém Património arqueológico del Comune, com coleções que vão desde os tempos pré-históricos até o século XVII, é dividido em seções pré-históricas, românicas, gótico-islâmicas e modernas. o museu Contém uma zona de exposições permanentes e no piso superior um espaço para exposições temporárias.

o Museu de Arte Sacra Situado no século XVIII Igreja de São Sebastião Reúne um grande conjunto de igrejas do concelho de Albufeira. Entre as obras expostas, destacamos o retábulo policromado da segunda metade do século XVIII, onde se destacam São Sebastião, São Francisco Xavier, São Domingos, peças de prata e algumas imagens sagradas Refere-se a um período que vai do século XVI ao século XVIII.

Trekking em Albufeira: o caminho das encostas até aos Olhos de Água

Muitos saem do centro de Albufeira videogames O que torna um arquivo excelente e simples rede de caminhada em volta. Executar caminhos de cima lo rochas As rochas que marcam a costa, oferecem vistas deslumbrantes sobre o oceano e o pôr do sol. Por estes percursos, que percorrem um contexto residencial onde, no entanto, a natureza não existe, acede-se a ela Olhos de Água.

Olhos de Água É uma vila marítima, localizada a 5 quilómetros a leste de Albufeira. Ao longo do caminho, você pode visitar o famoso Praia da FalésiaA histórica Torre da Medronheira, listada entre as mais belas praias de Portugal, é uma bela praia Olhoiros de Água Doce. Já no centro, não perca o mercado do peixe fresco, que vem direto dos barcos dos pescadores que param na Praia de Olhos de Água.