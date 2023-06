A Alemanha e dez outros países pedem regras mais rígidas para as finanças públicas. French Le Maire: “É assim que entramos em recessão”

A luta para reformar o Pacto de Estabilidade Europeu ganhará vida no próximo outono, mas por meses os contendores começaram a emitir advertências um tanto beligerantes. Ontem 11 países da União Europeia emitiram uma carta No qual esperam instituir regras mais estritas do que as propostas pela comissão no que diz respeito à consolidação das finanças públicas e à redução do endividamento excessivo. Para um capitão de patrulha é difícil e imaculado lá fora Alemanha, A que se juntou, como sempreÁustria E também a República Tcheca, Luxemburgo, Bulgária, Dinamarca, Eslovênia, Croácia, Lituânia, Letônia, Estônia. Por outro lado, são postados Bélgica, Espanha, França e especialmente Itália, Os mais determinados a exigir mais flexibilidade, excluindo a conta da dívida, investimentos em defesa e armamento, transformação verde e tecnologias digitais. No meio, neste momento, está a Holanda, “geneticamente” próxima dos 11 marcadores de penáltis mas mais aberta ao diálogo. A comissão, já divulgada, fará a mediação entre as diversas partes envolvidas O primeiro projeto de reparo. Há desenvolvimento previsto por estados individuais Planos de alívio da dívida se for muito alto, com ação de penalidade se o percurso não for seguido. O reajuste mínimo anual deve ser de 0,5% do PIB. Os cobradores de pênaltis exigem que esse número seja dobrado. Os países europeus com maior endividamento face ao tamanho das suas economias são a Grécia (171%), Itália (144%)Espanha e Portugal (113%), França (111%) e Bélgica (105%). Em vez disso, a Alemanha pára em 68%.

Ministro das Finanças francês Bruno Le MaireEle argumentou que impor regras automáticas e uniformes para o alívio da dívida seria um erro econômico e político. Já tentamos no passado impor regras automáticas e padronizadas: levar à estagnaçãodisse Le Maire. Nosso objetivo geral deve ser criar regras que funcionem e permitir que qualquer pessoa Alívio real da dívida no momento certo E permitir o crescimento econômico”, o ministro das Finanças alemão responde a esta pergunta Christian Lindner Reafirmando a razoabilidade de um declínio anual de 1%.

Para garantir a estabilidade, é importante, em nossa opinião, prestar atenção suficiente a ela política de investimento, Em particular, os investimentos que têm sido considerados prioritários na Europa, em particular os relacionados com Transição ambiental e energética e digital. É por isso que acreditamos que os investimentos prioritários têm consideração especial Tratamento especial. ruaO ministro da Economia disse que são investimentos por tempo limitado e a sua dimensão já foi confirmada Giancarlo Giorgetti No Ecofin, a reunião dos ministros econômicos da UE. A Itália e o governo italiano saúdam o trabalho feito, embora acreditemos que exista Ainda alguns aspectos a melhorar. A Itália aceita e participa do princípio da responsabilidade fiscal. O ministro confirmou que estava agindo exatamente nesse sentido. Giorgetti continua a jogar em duas mesasem termos de reparação de “miss”, fundo de resgateassinado por todos, exceto pela Itália e, portanto, ainda proibido. Por outro lado, alterações à carta de estabilidade. Abandonar a ratificação em troca de algumas concessões nas restrições fiscais é um jogo perigoso, se a corda fosse esticada demais poderia quebrar e a Itália ficaria sem nada nas mãos. Esperamos que o ministro saiba jogar bem este jogo.