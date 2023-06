O testamento de Berlusconi e o “guardião” Giuseppe Spinelli- Corriere.it

Com o passar dos dias e a crescente expectativa do califado Silvio Berlusconi, a figura do contador de Prisso (Mei) que guarda os segredos das finanças do cavaleiro torna-se cada vez mais aparente e central. Tão próximo do ex-primeiro-ministro que, anos atrás, os investigadores não podiam nem mesmo revistar seu escritório em Sgrati porque pertencia ao parlamentar Berlusconi.

vontade aberta José Spinelli (81 anos) é Presidente das quatro empresas financeiras do fundador que Possuem a maioria (61%) do grupo Fininvest. E com ele, a outra presença histórica nos cofres da família é a de Salvatore Ciccia (80 anos). A hora de abrir o testamento, levando em consideração os sinais fracos que circulam, ainda não chegou e pode desaparecer em alguns dias. Mas surpresas e acelerações bruscas não podem ser descartadas, até porque está em jogo, além disso Alguns bilhões entre vilas e outros ativosexistem arestas Holding que controla empresas listadas (Mfe-Mediaset, Mondadori) ou um contribuidor significativo com Família Doris (Banco Mediolanum). Além disso, temos uma reunião marcada para o final de junho que, além da aprovação do orçamento de 2022, terá que renovar o Conselho de Administração. Este segundo ponto da agenda pode estar sujeito aos novos balanços que surgirão na capital.

vida nos bastidores Em qualquer caso, seja qual for a escolha do cavaleiro vai (onde tinha margem para possui um terço de seus ativos Enquanto o restante representa a cota legal) você deve passar Giuseppe Spinelli, para Villas e Fininvest. A vida nos bastidores, a serviço do presidente, mais que secretária, diretor financeiro, diretor administrativo Ad personam. “O Presidente do Conselho, Sr. Giuseppe Spinelli, assume a presidência, de acordo com o estatuto”: assim estão abertas as reuniões das holdings pessoais de Silvio Berlusconi há muitos anos, ou seja, as quatro irmãs holdings Italiana Prima, Seconda, Terza e E8 que controlam a Fininvest. READ Receitas fiscais e previdenciárias crescem nos primeiros meses de 2021. Aqui está o relatório do MEF. O Contabilista-Chefe, com o seu adjunto (e poderes análogos) alternadamente Marina e Pierre Silvio Berlusconi. Mas a ex-funcionária da Lodigiani Anne Berlusconi Contratado em 1978 na Edilnord Ele também é vice-presidente das duas tesourarias Marina e Pierre Silvio, o que significa, no geral, administrar e representar cerca de 76% da controladora.

Prisso contador O ex-primeiro-ministro queria o contador Prisso, que Ele mora em um prédio anônimo de sete andares na comuna do norte de Milãotambém ao governo doce dragãojuntamente com outros dois profissionais da equipe de operações secretas, Giuseppino Scapini (75′) e Marco Sertori (57′)Especializada em imóveis. Dolcedrago preside uma grande parte de tijolo e argamassa de Berlusconi: da Villa Certosa na Sardenha a Lampara em Cannes e Villa Zeffirelli em Roma.

Não está excluído que também seja reconhecido no testamento Não está excluído que o papel de Spinelli como executor e fiador por mais de 40 anos do testamento ‘chefe’ também seja reconhecido no testamento. «Acompanho a gestão de quase toda a família, não só do Dr. Berlusconi Mas também crianças. Ele disse no tribunal para o julgamento de Ruby, sou responsável por um grupo de empresas. «Ganhos – acrescentou – num total de 13 mil euros por mês». Tesoureiro de Berlusconi há dez anos Ele e a esposa foram sequestrados por 11 horas em sua casa; Os sequestradores, que mais tarde foram presos e condenados, tinham como alvo o dinheiro do cavaleiro.