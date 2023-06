Digital Euro, Eurogrupo e os Ministros da Economia do Luxemburgo

Em seguida, os ministros da economia e das finanças da UE se juntarão a seus colegas da zona do euro no Conselho ECOFIN. Vice Presidente Executivo Dombrovski E o comissário Gentiloni Ele representará a comissão na reunião. Os ministros realizarão um debate sobre questões-chave relacionadas com as propostas legislativas da Comissão em dezembro de 2022 sobre o Imposto sobre o Valor Acrescentado. Além disso, os Ministros trabalharão para endossar recomendações e pareceres sobre a atualização dos Programas Nacionais de Reforma e Estabilização ou dos Programas de Convergência para 2023, ao longo do semestre. Os ministros trocarão pontos de vista sobre a proposta de reforma da estrutura de governança econômica, trabalharão para aprovar emendas ao plano de recuperação e resiliência da Estônia e avaliarão as consequências econômicas e financeiras da agressão da Rússia à ‘Ucrânia. Finalmente, o Conselho fornecerá orientações sobre a preparação das próximas reuniões dos Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais do G20; Em vez disso, a presidência sueca apresentará o campo de atuação para propostas legislativas no setor de serviços financeiros.