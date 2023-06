O último voo – relatório

por Daniel Otieri

Colaboração de Federico Marconi

Retratos de Giovanni de Faverie, Carlos Dias, Alfredo Farina e Paolo Palermo

Pesquisa de imagens por Paola Gottardi

Edição de Andrea Masella

Ilustrações de Michel Ventron

A Lufthansa, gigante alemã dos céus, vai comprar a ITA Airways, Cinderela nascida das cinzas da Alitalia e controlada pelo Ministério da Economia e Finanças.

O acordo foi assinado em 16 de maio com um aperto de mão entre o ministro da Economia e Finanças, Giancarlo Giorgetti, e o diretor administrativo da Lufthansa, Carsten Spohr. Além do aumento de capital ser totalmente coberto pelo Estado italiano, a oferta prevê que a Lufthansa pague € 325 milhões para adquirir 41% da ITA. Tudo isso com a expectativa de chegar em 2026 com a compra de mais de 90% da empresa. Mas como surgiu essa conclusão? O Estado italiano, e portanto o contribuinte, ganhou ou perdeu com a operação da Lufthansa? E sobretudo desde o início de 2022, alguém dentro do ITA favoreceu a empresa alemã em detrimento de outros potenciais compradores? O relatório revelará detalhes de uma história de espionagem que começou em janeiro de 2022, quando a Lufthansa e a MSC, empresa líder em transporte de carga, fizeram sua primeira oferta, cujos detalhes ainda não foram publicados. A partir desse momento, travou-se uma batalha industrial, que escondia um embate geopolítico entre a França do presidente Emmanuel Macron e a Alemanha do chanceler Olaf Scholz pelo controle de uma transportadora estratégica no transporte aéreo europeu. Uma série de documentos internos e inéditos revelam tentativas de pressionar o primeiro-ministro Giorgia Meloni e a maioria a apoiar o consórcio alemão, mas também os gastos insanos da ITA Airways com consultores financeiros e os do ex-chefe Altavilla.

Relatório 21.20 Rai3