Sam Bankman Fried, rei das criptomoedas e fundador da Ftx (que perdeu 25 bilhões em um dia) é preso – Corriere.it

A partir de Cláudio Boza

O procurador-geral das Bahamas, Ryan Bender, disse que os Estados Unidos apresentaram acusações criminais não especificadas contra Bankman-Fried e provavelmente buscarão sua extradição. Bankman-Fried, 30, está programado para testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA amanhã. O primeiro-ministro das Bahamas, Philip Davis, disse que as Bahamas e os Estados Unidos têm interesse comum em responsabilizar todos os indivíduos associados à FTX que possam ter traído a confiança pública e infringido a lei. No mês passado, a FTX e suas subsidiárias entraram com pedido de falência e Bankman-Fried deixou o cargo de CEO.

ex-gênio rebelde, Até recentemente, ele ocupava o 60º lugar no mundo na lista de bilionários da Forbes. Seus ativos foram estimados em $ 26,5 bilhões, mas caíram em um dia para $ 991,5 milhões. Seu patrimônio líquido caiu 94%, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, a maior queda em um único dia na história do índice. Demorou 5 anos para chegar à superfície. Poucas semanas para escrever no Twitter: fiz um c…e deveria ter feito melhor.