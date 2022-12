A frenagem chinesa é ruim para a economia global. Fanizza (AfDB) explica porquê

Entrevista com o Diretor Executivo da Itália, Reino Unido e Holanda do Banco Africano de Desenvolvimento. “Não devemos olhar para o futuro com medo da mudança, pelo contrário, devemos tentar fazer um esforço para direcionar a mudança em direções favoráveis ​​e aproveitar as oportunidades.”

O maior risco que a economia global enfrenta hoje é que “a desaceleração do crescimento na China devido às agressivas políticas antiepidêmicas abrevie as condições precárias do mercado imobiliário, com consequências realmente difíceis de administrar”. explicar isso para Formiche.net ele é Domingos VanessaDiretor Executivo para Itália, Reino Unido e Holanda no Banco Africano de Desenvolvimento e ex-Diretor Executivo para Itália, Portugal, Grécia, Malta, Albânia e San Marino no Fundo Monetário Internacional.

Da pandemia à crise energética e consequente explosão dos custos das matérias-primas, os últimos três anos mudaram o mundo e os seus equilíbrios. Repensar a economia global pode ser uma tarefa árdua, mas por onde começamos?

Não há dúvida de que ambos os choques tiveram um enorme impacto e consequências, algumas das quais perdurarão. Começarei observando que a economia global mostrou uma resiliência inesperada. A resposta da política económica à crise pandémica tem sido muito eficaz, pois apagou o espectro da deflação que nos últimos 12 anos absorveu os receios dos legislador. Ninguém mais fala sobre o perigo do “Japão”. Claro, isso não significa que as políticas seguidas não tenham “consequências não intencionais”, em primeiro lugar, a inflação insidiosamente inflamada assim que ocorreu o choque de oferta como resultado da agressão contra a Ucrânia.

Dizer que enfrentamos um quadro de grande incerteza certamente é verdade, mas também é um pouco clichê. Não devemos olhar para o futuro com medo da mudança, pelo contrário, devemos procurar fazer um esforço para direcionar a mudança em direções favoráveis ​​e aproveitar as suas oportunidades. Concretamente, o novo quadro geopolítico coloca o Mediterrâneo no seu centro, depois de muitos anos em que as atenções se desviaram para outros lugares. A relação entre a Europa e África tornou-se fundamental, não só pela garantia do abastecimento energético, mas também pelas oportunidades oferecidas pelos mercados em rápido crescimento, pela necessidade de encurtar cadeias de valor e, por último, mas não menos importante, pela necessidade de gerir melhor os fluxos migratórios.

Em poucos meses, a onda global de inflação destruiu vários pontos do PIB mundial, principalmente no que diz respeito a 2023. Quão realista, neste momento, é o fantasma do crescimento zero após uma pandemia que recompensou a própria Itália mais do que outros países?

Neste momento, o maior risco para a economia global é que a desaceleração do crescimento na China devido às políticas agressivas contra a epidemia abrevie as condições precárias do mercado imobiliário, com consequências realmente difíceis de administrar. A isto acrescento o facto de muitos países emergentes terem perdido o acesso aos mercados financeiros internacionais devido ao excessivo endividamento acumulado, sobretudo e não só, durante a crise pandémica e as altas taxas de juro que refletem o novo rumo das políticas monetárias. Diante da chama inflacionária que ainda não se acalmou.

Algumas semanas atrás, ele voltou ao Banco Africano de Desenvolvimento. É um continente fortemente endividado, especialmente com a China, e a pandemia certamente não ajudou as economias em desenvolvimento. A esta altura já não é possível errar, pela dor de um regresso a um passado feito de vivências mais do que de verdadeiro crescimento. Um roteiro nesse sentido?

O continente, antes da pandemia, experimentou quinze anos de crescimento positivo, aumentos na renda per capita e redução significativa da pobreza. Achados importantes, muitas vezes não sublinhados. Condições financeiras excepcionalmente favoráveis ​​certamente contribuíram para esse desempenho. No entanto, muitos países não fizeram muito progresso na implementação das reformas necessárias para alcançar o crescimento sustentável. Foi uma oportunidade perdida! Além disso, durante a emergência pandêmica, realmente não faltou apoio nos níveis multilateral e bilateral, mas sem conexões com delicados programas de reforma, isso alimentou o crescimento da dívida. A saída é retomar as reformas econômicas. Não pode faltar o apoio das instituições bilaterais e multilaterais, mas deve estar claramente vinculado à remoção dos obstáculos que retardam a transformação econômica e social, muitas vezes ligados à proteção de determinados interesses. Além disso, a transparência das dívidas contraídas com qualquer sócio deve obedecer aos melhores padrões.

Qual é o impacto da guerra na Ucrânia no continente?

A África é incrivelmente vasta e diversa. Portanto, a resposta depende de quais países consideramos. Os países produtores de hidrocarbonetos tiveram um impacto positivo. O exemplo mais óbvio é a Argélia, mas também Moçambique e Angola. No entanto, o principal produtor, a Nigéria, não consegue beneficiar dele devido a políticas que, por um lado, mantêm subsídios ao consumo muito elevados e, por outro, não conseguem assegurar o aumento da produção de petróleo necessária para o financiar. . Os países não produtores de petróleo foram imediatamente atingidos pelo alto preço de suas importações de energia. A maioria dos países importa alimentos, especialmente cereais. O aumento de preço foi significativo. Isso não apenas complicou a situação do balanço de pagamentos em muitos países, mas também piorou as condições de vida dos grupos mais fracos e vulneráveis ​​da população, levando à pobreza generalizada. Em decorrência da postura mais restritiva das políticas monetárias, muitos países praticamente perderam a possibilidade de se financiar nos mercados internacionais. Portanto, o espaço para utilização de políticas orçamentárias para apoiar as camadas da população mais afetadas pelo alto custo de vida tornou-se muito estreito.

Como pode o G20 ajudar os países mais frágeis?

O G20 tomou muitas iniciativas nesse sentido. Quero destacar três deles, todos iniciados sob a presidência italiana de 2021. Primeiro: o acordo especial de emissão de US$ 650 bilhões em Direitos Especiais de Saque pelo Fundo Monetário Internacional. Esta emissão proporcionou liquidez imediata a todos os países membros do FMI. Os países mais frágeis se beneficiaram imediatamente. Além disso, os países desenvolvidos se comprometeram a reciclar uma parte significativa (20-30 por cento) dos DES que receberam para os países mais pobres e vulneráveis. Segundo: Definir um quadro comum para facilitar a reestruturação da dívida dos países que enfrentam dificuldades financeiras. Este quadro comum estabelece que os mesmos termos de reestruturação da dívida concedidos aos credores oficiais que são membros do Clube de Paris devem ser aplicados aos credores oficiais que não são membros do Clube de Paris (China, Índia e Rússia, por exemplo) e aos credores comerciais. Para países com dificuldades financeiras (ou seja, dívida insustentável), chegar a um acordo de reestruturação da dívida é uma condição necessária para obter o apoio de instituições financeiras internacionais e bancos regionais de desenvolvimento. Terceiro: Pedir aos bancos multilaterais de desenvolvimento que façam o melhor uso de seu capital para fornecer o apoio mais amplo possível aos países mais vulneráveis.

A resiliência às alterações climáticas e à transição energética são grandes desafios para África. Que papel podem desempenhar os países europeus, a começar pela Itália?

Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que a África contribui com menos de 2% das emissões globais de dióxido de carbono. Ao mesmo tempo, está mais exposto às consequências climáticas do aquecimento global do que outros continentes. Portanto, os esforços devem ser direcionados principalmente para a adaptação, que é a principal prioridade. Isso não significa que não devemos nos concentrar em energias renováveis. Pelo contrário, a África tem agora a oportunidade de não repetir os erros cometidos pelos países industrializados, com o uso irracional dos recursos energéticos e pouco respeito pelo meio ambiente. As pilhas não podem ser um modelo para desenvolvimento. A transição energética em África é uma excelente oportunidade de parceria com o sistema produtivo italiano, que é sem dúvida capaz de dotar de competências, por exemplo, na construção de infraestruturas resistentes a choques.

A digitalização é outro desafio crítico para a África. Como desenvolver políticas inspiradas na transparência para evitar restrições políticas?

Muitos países do continente já desenvolveram níveis notáveis ​​de digitalização. Pense no setor financeiro e na “revolução do banco móvel” que deu acesso a serviços bancários a milhões de pessoas anteriormente excluídas. Muitos países também desenvolveram sistemas para ajudar os mais necessitados, explorando métodos de pagamento baseados em dispositivos móveis. A digitalização também desempenha um papel muito importante na melhoria da transparência e na gestão dos recursos públicos. A abordagem a este respeito deve ser clara: os países africanos não podem desperdiçar recursos públicos tão escassos. Não há substituto para a transparência.