Borsa Italiana, sessão suspensa de 13 de dezembro de 2022

Um salto na bolsa de Milão que colocou o turbo à tarde depois de uma manhã tranquila. Apoiar o bom desempenho dos bancos e dos industriais do mercado. Os ralis teriam sido muito mais perceptíveis se não fosse pela correção no final.

o FTSEMib Fechou com alta de 1,37%, aos 24.637 pontos (oscilando entre a mínima de 24.292 pontos e a máxima de 24.899 pontos). o FTSE Itália Todas as Ações ganhou 1,39%. melhor desempenho para Chapéu médio da FTSE Italia (+ 1,61%) e l Estrela do FTSE Itália (+ 2,01%). Na sessão de 13 de dezembro de 2022, o valor das negociações subiu para 2,18 bilhões de euros, ante 1,33 bilhão na última segunda-feira.

o bitcoins Subiu para pouco menos de $ 17.800 (pouco mais de € 16.700).

o Spread BTP-Bund Oscilou em torno de 185 pontos, com o yield do BTP de dez anos permanecendo em 3,65%.

EU’euro Subiu acima de $ 1,06.

Industriais e bancos se encarregaram de sustentar o mercado. Entre as estreias notáveis Extensão STM (+ 3,48%), pirelli (+4,17%) e amplificador (+1,96%). Entre o segundo bem extensão mps (+6,48%) e Banco BPM (+4,05%). Também é bom UniCredit (+1,31%). difícil também Intesa São Paulo (+ 2,01%).

Perdido na final Telecom Italia TIM (-0,29%). Segundo informações da imprensa, na próxima quinta-feira, 15 de dezembro, será realizada uma cúpula entre o governo e representantes dos principais acionistas da empresa (Vivendi e Casa Depositi e Prestetti), para discutir os próximos passos que o poder executivo estuda após a recente licitação parar. Conectados.

aumentando generais (+1,04%), que esta manhã atualizou a comunidade financeira sobre a implementação de novos padrões contábeis (que irão melhorar significativamente a visibilidade e previsão de lucros no setor de vida) e sobre a fusão da Cattolica da qual adquiriu o controle em 2021. Esta A última operação deverá gerar maiores sinergias do que inicialmente previsto no lançamento da oferta de aquisição. A Generali agora espera sinergias entre 120 e 130 milhões até 2025, contra uma estimativa de 80 milhões esperada até 2026. O Leão de Trieste agora espera um lucro líquido normal até 2024 do negócio principal da Cattolica de pelo menos 145 milhões. Em comparação com as previsões iniciais, isso pode se traduzir em uma contribuição adicional de 0,4 pontos percentuais para o crescimento do EPS em 2021-2024. A Generali também espera que o negócio principal da Cattolica registre um lucro líquido entre € 171 e € 178 milhões em 2025.