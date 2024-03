Porsche, o preço deste temido modelo desabou: agora é extremamente acessível

Este querido modelo da Porsche viu literalmente os seus preços caírem: agora custa muito pouco!

Conseguir um modelo Porsche a um preço acessível não é fácil. Os modelos da gigante alemã são famosos e conhecidos pela sua elegância e beleza estética, mas também pela sua incrível e indiscutível qualidade e desempenho. A Porsche é uma marca de excelência absoluta sem igual no panorama automóvel. Portanto, é natural que um modelo desse tipo não custe o mesmo que um carro pequeno. Possuir um Porsche é uma espécie de símbolo de status.

Não é de surpreender que, mesmo no mercado de pulgas, Os carros Porsche são muito populares. Muitas pessoas tentam comprar um modelo usado na esperança de economizar muito dinheiro no preço de tabela. No caso da Porsche, o valor poderá ser vários milhares de euros inferior, o que é um número insignificante. Como sempre, quando se trata do mercado de usados, também há uma desvantagem.

Porsche, este modelo agora custa muito pouco

Se é verdade que o objetivo de quem procura um carro no mercado de usados ​​é encontrar no mercado o modelo dos seus sonhos Nas melhores condições possíveis e a um preço baixoquem vende tem que lidar com a verdadeira “bete noire”, que é a desvalorização do seu carro.

Na verdade, é normal que, ao comprá-lo na concessionária, o carro perca valor em relação ao preço pelo qual foi adquirido. Porém, neste caso, o preço despencou verticalmente e é um dos modelos mais queridos da Porsche.

Isso foi confirmado pelo YouTuber alemão Jean-Pierre Kramer, que… Ele disse que vendeu seu Porsche Taycan Turbo S por 205 mil euros por menos de 100 mil euros. (O número exato não foi especificado.)

Isto é cerca de 100 mil euros menos que o custo de tabela. Uma desvalorização da moeda verdadeiramente incrível que certamente não agrada aos compradores e a quem pretende desfazer-se do carro. Considerando que o carro tem apenas alguns anos, é uma queda bastante significativa. O carro foi comprado há 3 anos, pelo que basta um cálculo rápido para perceber que perde 35 mil euros de valor todos os anos.

A razão está no rápido progresso tecnológico deste tipo de modelo. Até mesmo um carro de corrida como o Taycan está envelhecendo. Um grande golpe para quem quer dirigir uma jóia da Porsche a preço de venda, e um golpe para quem precisa vendê-la.