Viajar pelo mundo de graça é possível, essas são as melhores maneiras de fazer isso

Você deve saber que viagens gratuitas ao redor do mundo são possíveis, essas são as melhores maneiras de fazê-lo. Todas as informações úteis a não perder.

Sim, Viaje pelo mundo de graça Não é impossível, mas é uma realidade tangível. Claro que alguns seguem Precauções e truques práticos.

Todos nós amamos Viagem E conhecer novos lugares, tanto no nosso país como no resto do mundo. Em um período difícil de vida extravagante como o que estamos vivendo, entre inflação e aumento de tarifas, economizar tornou-se muito importante.

Fazemos mais, apontamos Deve ter dicas para viagens gratuitas. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Viajar pelo mundo de graça é possível, as melhores maneiras de fazer isso

Se você não tem dinheiro para gastar em viagens mas não quer abrir mão da experiência de viajar, existem várias formas, ao alcance de todos, viagem gratuita. É possível seguir algumas precauções e métodos que referimos abaixo.

Viajar durante o trabalho em troca de alimentação e alojamento. Você não estará de férias e alguns trabalhos também serão cansativos, mas Trabalhar no exterior recebe hospitalidade em troca Isso permitirá que você visite países que nunca sonhou em visitar. Você pode encontrar ofertas de emprego nos portais Wwoof.it e Workaway.info.

um sofá. É uma forma de viajar gratuita ou de baixo custo que se tornou muito popular nos últimos anos, com troca de hospitalidade. O viajante é acolhido por uma família numa casa particular e por sua vez partilha a hospitalidade da mesma família em casa. Couch significa sofá em referência à hospitalidade casual de ter convidados dormindo no sofá (não se preocupe, não será assim). Desta forma, você obtém hospedagem gratuita e gasta apenas com transporte ou despesas no local (restaurantes, bares, museus, atrações…). O site para este serviço é Couchsurfing.com.

troca de casa. Semelhante ao couchsurging, mas sem os donos da casa. Os sites de referência são HomeExchange.it e Homelink.it.

Negócios Domésticos

troca de au pair (au pair). Esta é a forma mais tradicional, trabalhando como babysitter ou empregada doméstica numa família que o vai acolher, neste caso providenciando-lhe também alojamento e refeições. Consulte os portais AuPairWolrd.com e FindAuPair.com.

Cuidar de uma casa ou de um animal. Semelhante ao serviço de au pair, mas neste caso Destinado ao cuidado de uma casa ou de um animal de estimaçãoTanto que estamos falando sobre isso ficar em casa ou berçário para animais de estimação. Nesse caso, ao contrário de uma au pair, o serviço é prestado quando os donos não estão em casa. Os sites a serem consultados são TrustedHousesitter.com e MindMyHouse.com.

Você encontrou sua maneira de viajar pelo mundo de graça?