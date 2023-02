Taskrabbit aterrissa em Rimini

RIMINI – Taskrabbit, a rede global que conecta quem precisa de uma mãozinha para trabalhar dentro e fora de casa com pessoas qualificadas e confiáveis, já está disponível em 4 novas cidades italianas: Turim, Bolonha, Rimini e Parma. Mais de 450 autônomos já se cadastraram nessas novas cidades. Os Taskers podem se registrar para oferecer seus serviços em mais de 40 categorias diferentes.

A expansão é resultado do crescente sucesso alcançado no mercado italiano. Na Itália, a plataforma registrou um crescimento de 124% nas reservas no ano passado. As reservas mais solicitadas pelos italianos incluem montagem e montagem de móveis, ajuda na mudança e pequenos reparos domésticos.

O Taskrabbit representa uma oportunidade de carreira inovadora para os entusiastas do DIY, dando-lhes a capacidade de construir seus negócios e ganhar mais, ao mesmo tempo em que oferece aos clientes uma experiência transparente e amigável para que possam agendar serviços de maneira conveniente, rápida e simples. Na Itália, nos últimos seis meses, os capatazes ganharam em média € 13,28 por hora, porque – como trabalhadores independentes – eles estabelecem independentemente suas tarifas e disponibilidade, recebendo 100% de seus honorários e eventuais gorjetas.

“Estamos entusiasmados em trazer o Taskrabbit para 4 novas cidades italianas, dando a mais de 1 milhão de novas pessoas a oportunidade de se beneficiar da plataforma e nossa gama de serviços. Vimos uma forte demanda na Itália e esperamos que isso continue, com reservas que devem dobrar no próximo ano.” disse Begum Zarman, Gerente Geral, Taskrabbit Europa. “Acima de tudo, estamos orgulhosos de ajudar a criar novos empregos em Turim, Bolonha, Parma e Rimini, apoiando a economia local e promovendo o pequeno empreendedorismo.”

Como parte de sua estratégia de crescimento na Europa, o Taskrabbit continuará a se expandir na Itália e planeja estar disponível em todo o país nos próximos meses.

Em todo o mundo, o Taskrabbit também está disponível em milhares de cidades nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Espanha, França, Alemanha, Mônaco e Portugal.

A empresa, uma subsidiária integral do Grupo INGKA (IKEA), está ativa em 17 regiões italianas por meio de seu aplicativo móvel e site. Além disso, os clientes da IKEA podem acessar os serviços de montagem de móveis oferecidos pela Taskrabbit diretamente em 19 lojas IKEA na Itália e através do site de comércio eletrônico da IKEA. Taskers estão disponíveis para ajudar os clientes da IKEA a montar os móveis em suas casas um dia após a compra.

Para encontrar e reservar um Tasker em sua cidade, você pode visitar o site do Taskrabbit ou baixar o aplicativo Taskrabbit para iOS ou Android.