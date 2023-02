Moedas, os colecionadores pagam essas 50 liras em ouro: cruze os dedos e verifique os dedos

Algumas moedas antigas de 50 liras podem ser pagas por seu peso em ouro pelos colecionadores. Vamos descobrir o que são e quanto valem no momento.

As antigas cédulas e moedas de liras são atualmente objetos de colecionadores. Por exemplo, aqueles que colecionam moedas raras e valiosas estão dispostos a pagar somas realmente insanas por algum espécime particular das velhas cinquenta liras.

Antes de saber qual 50 liras é a mais valiosa, uma introdução deve ser feita. As velhas cinquenta libras não são todas iguais e, portanto, não terão todas a mesma avaliação monetária. De fato, o valor das moedas é fortemente influenciado por dois fatores. Em primeiro lugar, o status de salvamento afeta a cotação das moedas. O exemplar apresentado está em estado Brilhante Universal, portanto praticamente novo, sem sinais de desgaste ou arranhões, com certeza será o mais procurado pelos fãs do gênero.

Além da caixa de moedas, os colecionadores estão sempre atentos a espécimes raros. Moedas que são difíceis de encontrar em circulação e, portanto, têm uma demanda muito superior à oferta, podem ser pagas por seu peso em ouro. Resumindo, resta apenas verificar as velhas cinquenta liras espalhadas pela casa e cruzar os dedos.

Moedas: A mais cara é de 50 liras

Ao longo dos anos, várias peças de 50 liras foram feitas. Afinal, é uma das moedas mais difundidas na Itália. Destes, alguns são muito procurados por colecionadores e entusiastas da numismática.

A moeda de 50 liras mais procurada é a chamada Vulcano, cunhada desde 1950. No anverso, essas moedas mostram a figura de uma mulher olhando para a esquerda, com uma coroa de folhas de carvalho na cabeça. No reverso, está representado o corpo escultural do deus Vulcano, do qual a moeda tira o nome. Especificamente, aqueles que têm um valor particularmente alto são as moedas cunhadas de 1950 a 1953, porque são espécimes extremamente raros. A moeda Vulcano de 50 liras de 1950 em excelentes condições não circuladas excede € 3.000. É melhor você possuir uma lira vulcânica de 50 testes cunhada em 1953. É uma peça muito rara e em estado não circulado, seu valor pode ultrapassar € 12.000.

O valor de uma moeda de teste de 50 liras de 1954 também é interessante. Basta dizer que um modelo deste tipo foi leiloado em 2017 por um valor superior a 6.000 euros. Resumindo, vale conferir as moedas de 50 liras pela casa e cruzar os dedos!