No Sena há um boom de barcos eletrificados, na Itália pouco ou nenhum

O Sena está cada vez mais elétrico: há 40 projetos de conversão de baterias para barcos poluentes. Modificado em grandes proporções para também contribuir para tornar Paris mais verde para os Jogos Olímpicos de 2024.

Capital na transição energética, assim como na água

Projeto Paris Verde Prefeita Anne Hidalgo Também desce na água. EU’o meu paia Associação Francesa de Fabricantes de Barcos Elétricos, revelou esta 40 projetos estão em execução para a transição para a propulsão elétrica. Em Paris, o retrofit está sendo considerado Uma verdadeira alavanca para descarbonizar barcos Navegando no Sena. Cerca de quarenta projetos olímpicos estão em andamento“.

Alvo de 200 barcos elétricos

alvo como Nós escrevemos aquianunciado em 2019 foi ainda mais ambicioso: 200 barcos eletrificados. O objetivo é fazer tudo acontecer, mas partimos de uma base sólida.

Impactos interessantes e significativos na qualidade do ar de Remoção de carbono Tráfego fluvial dá boas-vindas a veleiros no Sena 8 milhões de passageiros anualmente. A opção de emissão zero também satisfez a lenda da culinária francesa e internacional: lo Chef Alain Ducasse que também abriu o restaurante de vela elétrica (Leis).

A última chegada é Cahemire

Também da Afbe eles nos contaram sobre seu último barco convertido para elétrico: caxemira. pequeno barco de 22 metros Capaz de transportar 30 pessoas operadas iates parisienses (Faz parte da Sodexo Live!, braço de eventos da empresa de catering de mesmo nome.) Um projeto de 4 anos com investimento de milhões de euros.

Vamos dar uma olhada em sua condição para entender os benefícios ambientais: “Antes desta mudança para motores a diesel Eles consumiram entre 75 e 100 litros de diesel por cruzeiro. Agora o barco tem dois motores Alimentado por uma bateria com capacidade de 240 kWh (Seis baterias 40 kWh). Autonomia 5 / 5.30 horasEstes são os dados fornecidos por Silfried Cartierresponsável pela navegação da empresa que o possui Os cruzeiros começaram Zero emissões para o mês de janeiro.

Disseram à empresa que, para além da poupança na utilização de hidrocarbonetos e consequentes emissões poluentes, é garantida uma excelente experiência graças à Menos ruído, cheiro, vibração e mais fácil de manobrar. Todos os itens importantes porque a empresa oferece um Sirva comida de alta qualidade a bordo E veja a beleza artística parisiense.

E a Itália? pouco ou nada

Se em Paris o trabalho é feito em quarenta barcos – mas também existem pequenas locadoras de barcos elétricos – na Itália o turismo e o transporte elétrico aquaviário são quase no ano zero.

Na primeira minuta do Pnrr, esperava-se a entrada de 300 milhões para iniciar o repasse Barcos elétricos no Tibre (Leia) e ajudou a desafogar o fluxo turístico da capital. Nada será feito. para Turim Até os remadores conseguem impor um não aos barcos elétricos (leia-se). para não mencionar Veneza Onde o transporte público é investido apenas em carros híbridos e não há nem mesmo o desejo de tentar pelo menos uma linha de emissão zero. No entanto, você está navegando elétrico um Berlim E na maioria das cidades alemãs, prof Pragaeu Lisboa para não mencionar lagos suíço E austríacos e balsas (mesmo as grandes). países escandinavos. Tal como acontece com os carros elétricos A Itália ainda está no fundo da Europa.

Assine a newsletter e o canal YouTube Vaielettrico.it-