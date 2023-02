Micam e Lineapelle em Milão: Comps de Macerata no desfile em números crescentes – Picchio News

Economia Condado de Macerata

Eventos dedicados à moda e acessórios, Micam Milano, Mipel, TheOneMilano e Homi Fashion & Jewels também têm se mostrado um sucesso. Em destaque, o total de empresas expositoras atingiu mais de 1.800 empresas atendidas por 48.276 visitantes profissionais, um aumento de 25% em relação à edição anterior. Para a região de Marche, 109 expositores participaram Destes, 100 são da província de Firmano Maceratisi.

A resposta dos compradores estrangeiros é significativa: cerca de metade dos compradores vem do exterior. As melhores ofertas de países europeus vêm da Alemanha, França, Reino Unido, Grécia e Espanha; Os resultados de países tão distantes como Coreia do Sul, Japão e Cazaquistão também foram excelentes.

A presença de representantes do governo como ministros atesta a centralidade e importância desses eventos Daniela Santanch E Matteo Salvini, o vice-ministro Valentino Valentini, as subsecretárias Lucia Albano e Paola Frasinetti e representantes de instituições locais que visitaram os quatro compromissos nos últimos dias, escolheram as exposições como uma visão privilegiada sobre a dinâmica do setor.

Paralelamente às exposições, aconteceram várias palestras aprofundadas de grande público que trataram de temas importantes para o setor, como sustentabilidade, inovação e tendências. importante então, função de treinamento que também esteve no centro do evento “Formação, Mentoring e Certificação de Competências: Confindustria Moda, Rete TAM e Unioncamere para o Desenvolvimento de Talentos”.

O encontro, que se insere num extenso curso de formação levado a cabo pela Confederação das Associações Comerciais na Confindustria Moda, visa potenciar as competências, formação e experiência laboral dos alunos. Micam Milano, Mipel, TheOneMilano e Homi Fashion & Jewels se destacaram por terem Trouxe para a feira os melhores produtos made in Italy junto com as mais importantes franquias internacionais.

Um amplo espaço foi disponibilizado para jovens de todo o mundo com projetos dedicados: assim os designers da nova geração mostraram seus talentos, traçando um caminho feito de inovação, criatividade e tecnologia que caracterizará os principais setores dos quatro eventos em o futuro.

Sinais tranquilizadores também vieram de Lineapelle, Na edição dedicada à temporada de verão 2024 que aconteceu de 21 a 23 de fevereiro em Fieramilano Rho. O certame culminou sob a bandeira de uma grande energia e uma série de incentivos estilísticos e comerciais, o que é confirmado pela elevada afluência de compradores e pela qualidade do trabalho de comunicação desenvolvido na feira. Ótimo resultado positivo confirmado números crescentesque reforça seu papel como única feira de referência global para a cadeia produtiva de moda, luxo e design.

Os dados confirmam que “Lineapelle 101” foi um retorno ao internacionalismo pré-pandêmico. participou da exposição 1.161 expositores de 42 paísesi (61,7% italianos, 38,3% estrangeiros) dos quais 101 são de Marches (11 Ancona, 3 Ascoli Piceno, 42 Fermo, 43 Macerata, 2 Pesaro Urbino) e 22.000 compradores e insiders: 42% a mais que a edição anterior dedicada às coleções de verão (fevereiro 2022), 6% a mais que a edição de inverno (setembro 2022)

Mais de 17.000 visitantes, 41% dos quais provenientes do estrangeiro: da Alemanha, Espanha, França, Portugal, Reino Unido e Holanda; A presença dos operadores turcos foi forte, enquanto as entradas de compradores japoneses e coreanos da Ásia foram muito agradáveis ​​e tranquilizadoras, a par do regresso inicial dos chineses. Foi dada atenção especial à inovação em materiais e técnicas de fabricação, bem como aos jovens designers emergentes.