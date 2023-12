Milão, a blitz da última geração em Renasenti: “colapso ecológico e social”

“Informamos os nossos estimados clientes que está em curso um colapso ambiental e social”, “A oferta para ficar dentro dos 1,5 graus é limitada, depressa”, “Venha connosco falar sobre o colapso climático que nos espera”: estes são os slogans utilizados hoje pela Ultima Generazione, que convidou as pessoas que desejam fazer compras no Shopping a sair e participar do encontro. Na praça da catedral, foram exibidos cartazes com os dizeres: “Pare as compras, o colapso climático está em curso”, “A sociedade que queremos está a regenerar-se” e “Estamos a arriscar o nosso futuro”. “Hoje estamos aqui em Rinacente onde interrompemos a nossa rotina diária de compras, para lembrar às pessoas que no frenesi de compras pré-natalino, a crise climática continua, e que podemos parar por um momento essas atividades que podem nos ajudar a construir algo, como cidadãos”, explicou um ativista. “Isso nos lembra que somos a força, apesar da farsa dos governos que continuam a promover a negação do clima.”

Hoje outra blitz foi organizada por ativistas ambientais no famoso e popular armazém de Milão. Cerca de dez jovens decidiram chamar a atenção e formar uma nova ação de manifestação do grupo para combater as mudanças climáticas no mundo. O protesto assumiu a forma de lançamento de confetes e folhetos com temática ambiental diretamente dos corredores do Rinascente e da recitação de alguns slogans num altifalante entre as janelas festivamente iluminadas. “Lembremos que somos a força, apesar da farsa dos governos que continuam a promover a negação do clima”, gritaram os ambientalistas, bloqueados pela intervenção policial.