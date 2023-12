Viagem ao Algarve, o destino mais barato da Zona Euro – SiViaggia

Se há um destino económico na Europa que é considerado um paraíso de férias é a região do Algarve, no sul de Portugal. Uma região onde natureza, arte e cultura se misturam na perfeição, criando uma mistura que cativa viajantes de todo o mundo. incrível Belas praias arenosas E A água é cristalina, Encostas altasPôr-do-sol inesquecíveis sobre o mar, belas aldeias e reservas naturais são o cartão postal de uma das regiões turísticas mais desenvolvidas da Europa.

a O destino perfeito durante todo o anoGraças ao seu clima moderado, o Algarve pode ser visitado no verão e no inverno. Por isso é o mais barato da Europa.

O custo de vida turístico na região sul de Portugal está entre os mais baixos da Zona Euro. Isto é o que apareceuRelatório de dinheiro de férias de 2021que analisou 46 destinos.

O Algarve ocupa o terceiro lugar no top 10 de “destinos de férias”, atrás de Sunny Beach na Bulgária e Marmaris na Turquia. O ranking compara o custo de uma seleção de “itens turísticos típicos” (um jantar de três pratos para duas pessoas num restaurante – incluindo vinho; uma garrafa de cerveja; um copo de vinho; uma lata de Coca-Cola; uma garrafa grande de água; proteção solar, etc.). Na Bulgária, os turistas gastarão 32,14 euros e na Turquia 43,12 euros; No Algarve 51,17 euros.

Porquê escolher o Algarve?

O Algarve orgulha-se 150 km da costa Que tem vista para o Oceano Atlântico e é constantemente iluminada pelo sol. As praias douradas são cercadas por rochas calcárias e toda a área é repleta de sítios naturais e áreas protegidas, Patrimônio Mundial da UNESCO. Muitas vezes descrita como a região de turismo de massa de Portugal, o Algarve oferece até aos turistas mais curiosos muitas oportunidades para umas férias repletas de cultura e natureza. Não só a vida nocturna e os locais rodeados de turistas, mas também pequenas aldeias piscatórias onde o tempo parece ter parado, e zonas remotas à espera de serem descobertas, Serras de MonchiqueOnde o tempo parece ter parado.

O que visitar no Algarve

Os dois centros mais famosos são sem dúvida Albufeira (Existem muitos hotéis na reserva) e Vilamoura, mas vale a pena visitar Lagosum paraíso para os surfistas, e um dos locais mais pequenos e animados do Algarve, repleto de bares, mas também de pequenas praças, igrejas, vielas estreitas, casas caiadas decoradas com azulejos e uma muralha que remonta ao século XIV. Farol É a capital do Algarve Cidade Velha (Cidade Velha), com o seu pequeno porto e antigo centro histórico, vale a pena caminhar. A pequena aldeia Sagres É um destino obrigatório no seu roteiro: aqui poderá desfrutar de deslumbrantes vistas panorâmicas, uma das mais famosas do Algarve. Você pode chegar facilmente ao promontório Cabo de São Vicenteo último braço do sul de Portugal voltado para o Oceano Atlântico.

As mais belas praias do Algarve

Enseadas isoladas, longas extensões de areia dourada e falésias com vista para o mar azul. A costa algarvia é pontilhada de recantos paradisíacos atrás de outros. Praia de Albandeira É ideal para quem procura tranquilidade e um ambiente selvagem. Praia do Ansão Com sua areia fofa, é ideal para famílias. Praia do Baril Faz parte do Parque Natural da Ria Formosa. É o local certo para quem pretende dedicar-se ao surf e à vela. Praia da Dona AnnaFora de Lagos. É uma pequena praia que oferece um cenário encantador de falésias graníticas e águas límpidas.