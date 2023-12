Salame de Chocolate Light, a versão extra light da famosa sobremesa é ainda melhor que a original, mas tem muito menos calorias

Como preparar um delicioso salame de chocolate com uma versão mais leve e melhor do original.

o Salame de chocolate É uma sobremesa clássica de origem incerta, talvez nascida no início do século XX em Portugal, enquanto a versão italiana parece ter sido desenvolvida na Sicília.

Hoje é talvez uma das sobremesas mais apreciadas por adultos e crianças, ainda que muitas vezes as pessoas evitem prepará-la em casa devido aos ingredientes utilizados no preparo. Ovos crus O que, como muitos já sabem, pode causar uma série de doenças graves como a salmonelose.

Mas não se preocupe, porque o que queremos propor hoje é uma cópia que, além de ser muito mais leve que o original, Não envolve o uso de ovos Portanto não há risco para a saúde.

Além disso, usaremos eritritol como ingrediente em vez de açúcar, bem como ricota desnatada ou, alternativamente, iogurte grego.

ingredientes

240 gramas de ricota desnatada ou iogurte grego

260 gramas de plasmon

100 gramas de eritritol

120 gramas de chocolate amargo 70%

30 gramas de cacau amargo em pó

Receita de salame de chocolate light

Vamos começar por aí Preparando salame de chocolate light Solução Chocolate escuro Em banho-maria. Caso não tenhamos o utensílio adequado para derreter o chocolate, aquecemos água em uma panela e depois colocamos outra panela dentro dela com o chocolate dentro. Mexa ocasionalmente até dissolver completamente.

Em uma tigela bem grande Misture a ricota e o eritritol. Uma vez que o eritritol esteja completamente dissolvido, Também adicionamos cacau E a Chocolate derretido Depois trabalhamos até que esteja incorporado à massa. Nesta fase, partimos grosseiramente os biscoitos de plasmon, juntamos à massa, depois misturamos delicadamente para não quebrá-los, mas tentamos distribuí-los uniformemente.

Transfira a mistura para Uma folha de papel manteiga Ele o enrolou, tentando dar-lhe o formato típico de salame. Por fim, selamos as bordas enrolando as bordas do papel manteiga como faria com papel doce.

Na versão clássica, o salame de chocolate é colocado na geladeira e retirado alguns minutos antes de ser servido à mesa, mas nesta versão light só precisa descansar. Na geladeira por cerca de 4 horasMas estará pronto para desfrutar quando necessário. Caso restem sobras, mantenha-as fechadas na geladeira por no máximo dois dias.