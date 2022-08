Depois de décadas de propaganda unilateral, agora na Itália a maioria da população está convencida de que temos um setor público enorme, tanto em termos de número de empresas, subsidiárias e empresas investidoras, quanto em termos de número de trabalhadores. Pena que os dados contam uma história diferente. Na verdade, muito pelo contrário.











Vamos vê-los setor por setor.

privatização

As receitas de privatização da década de 1990 na Itália totalizaram 121,05 bilhões de dólares (contra 64,8 bilhões na França, 48 na Alemanha, 44 na Espanha), o valor mais alto da Europa em termos absolutos e entre os mais altos em porcentagem do PIB: 13,3%

servidores públicos

A Itália tem o rácio mais baixo de funcionários públicos em relação à população da UE: menos de 6%. Nos primeiros lugares encontramos Suécia, Dinamarca, Finlândia e Estônia que representam entre 14% e 10%

Apesar disso, a Itália é ao mesmo tempo um dos países que reduziu o número de indivíduos empregados na Autoridade Palestina entre 2007 e 2019 (de 3,5 para 3,3 milhões)².

Além disso, no setor público italiano houve a maior taxa de trabalhadores com mais de 55 anos e a menor para os menores de 35 anos (Gráfico 2).

No cálculo dos funcionários públicos, todos os países europeus incluem as administrações central, regional e local. A Itália também conta com professores e profissionais de saúde entre seus funcionários. Ao contrário da Alemanha, por exemplo. Por outro lado, todas as empresas investidas são calculadas separadamente³.

Mesmo que você se reunisse com funcionários do setor público, geralmente considerando aqueles que alguns países consideram funcionários do setor privado, a Itália ainda está na parte inferior do ranking?

Empregamos 556.000 trabalhadores nas maiores subsidiárias, em comparação com quase 2 milhões para os franceses e 1,7 milhão para os alemães?

Mesmo olhando para a relação entre emprego total e emprego entre estatais, subsidiárias e investidas, a Itália ocupa o último lugar entre os países da OCDE? em 3%

Nos primeiros lugares, depois da China, encontramos Noruega (13%), Finlândia (8%), França (7,9%), Letônia (6,9%), Hungria (5,5%), Estônia, Suécia, República Tcheca, Alemanha e Áustria. , Eslováquia.

Empresas governamentais, afiliadas e regulamentadas

Comparado com a Itália, o peso das empresas estatais, subsidiárias e empresas investidas nelas é muito maior em outros países. Tanto em termos de mão de obra (como já vimos), tanto em número quanto em termos de PIB.

Em 2021, na lista das melhores empresas que a Fortune (Fortune Global 500) coloca todos os anos, encontramos 143 empresas chinesas, 11 a mais que em 2020. Entre essas empresas estão 82 empresas estatais?

Só na China, o governo central possui 51.341 empresas estatais, no valor de US$ 29,2 trilhões, e emprega cerca de 20,2 milhões de pessoas.

A China é o maior país em termos de número de empresas estatais. Segue-se a Hungria (370), a Índia (270), o Brasil (134), a República Checa (133), a Lituânia (128), a Polónia (126) e a República Eslovaca (113).

De acordo com o último relatório da OCDE (de 2017), em relação à Europa existem 71 empresas totalmente públicas na Alemanha, na França 51, na Suécia 49, na Finlândia 47, na Dinamarca 21. Na Itália existem 20 empresas.

Olhando para os dados de outros relatórios que coletaram e coletaram dados de forma diferente dos da OCDE, os resultados não mudam muito.

Muitos países têm uma participação (parcial ou total) do país superior a 10% nas 10 maiores empresas em termos de tamanho e importância. Então não para a Itália?

Mesmo olhando para o patrimônio líquido contábil das grandes empresas públicas em relação ao PIB, a Itália se encontra muito atrás de muitos países distantes do topo?

Em termos de valor de subsidiárias públicas e empresas investidas, a Itália fica atrás da França, Alemanha e Espanha?

Apesar disso, de acordo com os últimos dados do ISAT, a Itália entre 2018 e 2019 reduziu o número de subsidiárias e empresas investidas em 3,9%? Em particular, foi reduzido o número de subsidiárias públicas ativas nos setores industrial e de serviços (-5%) e aquelas detidas diretamente por pelo menos uma administração pública regional ou local (-6%).

Se você olhar os dados entre 2012 e 2019, a redução foi de 23,8%

A divisão regional com o maior número de empresas investidas é a Northwest (27,8%), que emprega 30,7% dos funcionários e tem um tamanho médio de 171 funcionários. Entre as regiões, a Lombardia tem o maior peso em termos de filiais gerais (17,2%), com 18,6% dos colaboradores e uma dimensão média de 167.

auxílio estatal

Somente nos primeiros meses de 2020, após a emergência do Covid, a Comissão Europeia permitiu US$ 1,9 trilhão em ajuda governamental. Mais da metade desses (52%, cerca de 1.000 bilhões de euros) pertencem à Alemanha. A Itália permitiu 17% do total¹¹.

De acordo com o último relatório da Comissão Europeia – que foi descontinuado em 2019 – sobre auxílios estatais (excluindo os auxílios à agricultura, pescas e ferrovias que são calculados separadamente)², as despesas aumentaram em 2019, em termos absolutos em relação ao PIB. Os estados membros gastaram € 134,6 bilhões, ou 0,81% do PIB. Em termos nominais, trata-se de um aumento de cerca de 3,6% em relação aos gastos em 2018.

Em termos de PIB, em 2019, os países que mais gastaram (entre 1,8% e 1,5%) foram Malta, Lituânia, Hungria e Alemanha. Itália (0,3%) ocupa os últimos lugares com Irlanda, Luxemburgo, Espanha e Holanda

Em números absolutos, em 2019, o país europeu que desembolsou o maior montante de ajuda estatal foi a Alemanha com 53 mil milhões de euros, 39% de toda a ajuda governamental desembolsada na UE em 2019.

Na União Europeia, os auxílios estatais aumentaram geralmente nos últimos 20 anos (até duplicando nos últimos 10), com exceção de Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Letónia, Bulgária e Chipre, onde diminuíram.

O apoio ao setor ferroviário em 2019 ascendeu a 50,64 milhões de euros (0,83% de todas as ajudas governamentais em 2019). Áustria, Eslováquia, Hungria, Bélgica, Alemanha, Polônia, França e Luxemburgo são os países que mais gastaram, superando a média europeia de 0,3% do PIB. A Itália, com pouco mais de 0,15% do PIB, está entre as últimas.

Os auxílios estatais à agricultura foram de pouco menos de 6 bilhões de euros. O país que mais gastou em 2019 foi a Alemanha, com 707 milhões de euros, seguida de Espanha e França.

Por último, os auxílios ao setor das pescas e da aquicultura ascenderam a cerca de 49 milhões de euros. Neste caso para 2019 em primeiro lugar encontramos a Itália com cerca de 15 milhões de euros.

Analisando os dados dos últimos 10 anos divididos por país, o máximo que a Alemanha gastou até agora foi de 312,9 bilhões em ajuda governamental.

A França gastou 161,2 bilhões de euros em auxílios estatais em 2010-2019.

É Itália? A Itália parou entre 2010 e 2019 em € 45,4 bilhões. Cerca de 7 vezes menos do que a Alemanha.

remunerações

Em primeiro lugar, deve-se notar que a Itália é o único país da União Europeia em que os salários médios diminuíram de 1990 a 2020: -2,9%

Na Itália, um em cada três trabalhadores ganha menos de mil euros. Ou seja, menor que RdC¹? Em detalhe, cerca de 4 milhões de colaboradores, ou 29,5% do total, têm um salário anual baixo (o salário anual está abaixo do valor limite de cerca de 12 mil euros); Destes, 412 mil são trabalhadores comuns (permanentes e em tempo integral), dos quais 12 mil estão com continuidade de trabalho de 12 meses.

Adicionalmente, face à subida gradual dos preços no consumidor (+1,9% IHPC), verificou-se uma diminuição do valor real dos salários contratuais e dos salários reais, de 1,2%, respetivamente.

e 1,5%

Para a administração pública, o poder de compra dos salários contratuais caiu em média cerca de 7%, incluindo os efeitos das medidas de congelamento salarial

Por favor, anexe o seu CV à carta

Diante do exposto, não surpreende que entre 2005 e 2021, na Itália, a pobreza absoluta triplicou entre os indivíduos e dobrou entre as famílias.

