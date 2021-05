O petróleo está subindo com a reabertura dos países europeus. Brent está acima de $ 70

O artigo é reservado para assinantes

18 de maio de 2021

(Leitura de 1 minuto)

(Teleborsa) – O petróleo bruto Brent ultrapassou US $ 70 o barril pela primeira vez desde meados de março, graças a A reabertura de vários países europeus. Ontem, o Reino Unido atingiu a Fase 3 da reabertura (jantares são permitidos em restaurantes também no interior e encontros ao ar livre com 30 pessoas, por exemplo), a Itália apresentou o seu roteiro para cancelar toques de recolher e reiniciar as atividades continuam fechadas, enquanto Portugal e Holanda abrem para turistas.

Às 9h45, contratos futuros de petróleo Brent Em julho, eles estavam em $ 70,09 o barril, alta de $ 0,63, ou 0,94%. Futuros intermediários do US West Texas (West Texas IntermediateEm julho, o comércio subiu US $ 0,61, ou 0,91%, A $ 66,91 o barril.

“Há preocupações com a disseminação Novos casos de coronavírus na Ásia“Mas os problemas logo serão resolvidos assim que as vacinas se enraizarem”, disse à Reuters Chiyuki Chen, analista-chefe da Sun Ward Trading, que espera que os preços do Brent cheguem a US $ 75 o barril no final deste mês.