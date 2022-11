O lançamento foi adiado para o último minuto devido à morte do ex-presidente Jiang Zemin

o O lançamento do Xiaomi 13 foi corrigido É para amanhã, quinta-feira, 1º de dezembro, mas parece que foi adiado até o último minuto. A decisão da fabricante de Pequim não se baseia nas questões tecnológicas com seus novos smartphones best-in-class, mas sim em A morte do ex-presidente chinês Jiang Zeminrealizada hoje, quarta-feira, 30 de novembro.

O anúncio partiu da própria Xiaomi, que foi postado Weibo Explique isso O lançamento do Xiaomi 13 foi adiado Em data ainda a definir. No entanto, com toda a probabilidade, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 Ultra ainda verão a luz do mercado chinês até o final de dezembro ou, o mais tardar, no início do próximo ano. Não está claro se o atraso também afetará o lançamento ocidental dos três smartphones.

Ao mesmo tempo também iQOO adiou o lançamento do iQOO 11e a nova série de smartphones iQOO Neo 7 SE. Neste caso, porém, a notícia afeta muito menos os consumidores e entusiastas europeus, dada a falta de notoriedade que tem. submarcas Eu moro no oeste. Mesmo o iQOO, no entanto, não forneceu uma nova data de lançamento para seu telefone principal.

Jiang Zemin serviu como secretário-geral do Partido Comunista da China de 1989 a 2002 e Presidente da República Popular da China 1993-2003. Ximen morreu de leucemia em Xangai aos 96 anos. É considerado um dos mais importantes líderes da China contemporânea: deu continuidade às reformas de Deng Xiaoping, que levaram o país a uma economia de mercado próxima ao capitalismo, e foi um dos idealizadores do Socialismo com características chinesas que ainda hoje caracteriza o país asiático.

Novamente sob a liderança de Zemin, ocorreram vários eventos importantes da política chinesa, como Resposta de Hong Kong do Reino Unido para a China, em 1997, e de Portugal para Macau, em 1999. Em julho de 2011, a notícia da suposta morte de Ximen se espalhou pela mídia de Hong Kong: apenas três meses depois, em outubro do mesmo ano, a notícia foi considerado falso, com A participação de Zemin em um evento público Organizado pelo PCC.