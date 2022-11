Borsa Italiana, sessão suspensa de 30 de novembro de 2022

Ações de bancos carecem de direção: o desempenho do UniCredit se destaca; Em vez disso, um sinal de menos para BancoBPM. Entonação Positiva para Stellantis

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus confirmado na região positiva, com incrementos fracionários.

às 13h10 FTSEMib Subiu 0,12%, para 24.495 pontos, pouco acima da mínima intradiária de 24.494 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações Aumentou 0,13%. sinal de mais para arquivo Chapéu médio da FTSE Italia (+ 0,35%) e eu Estrela do FTSE Itália (+0,22%).

o bitcoins Foi perto de $ 17.000 (pouco menos de € 16.500).

o Spread BTP-Bund Ele flutua em torno de 190 pips, com o rendimento do BTP de 10 anos fixado em 3,85%.

EU’euro Foi confirmado acima de $ 1.035.

Sem direcionar as ações do setor bancário.

O desempenho do UniCredit (+0,91% para 13,07€). A FItch afirmou o rating “BBB” sobre a solidez de capital do instituto liderado por Andrea Ursell.

O sinal de menos é, em vez disso, para Banco BPM (-0,78% para 3,287€). Como parte do processo competitivo lançado pelo Banco nos últimos meses para avaliar possíveis opções de parceria no setor de proteção / não vida, o Conselho de Administração do Banco decidiu conceder um período de exclusividade ao Crédit Agricole Assurances.

entonação positiva de estrelas (+0,61% para 14,8€). A gigante automobilística anunciou que assinou um acordo com o Banco Santander (Brasil) com o objetivo de reorganizar a parceria para financiar o setor automotivo no Brasil.

Entre as empresas de menor capitalização, destaca-se o aumento CLP (+8,54% para 1,525€). A empresa anunciou a conquista de dois novos contratos no sul da Itália.