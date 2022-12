Taxas de condomínio em alta? Assim você economiza de verdade!

A crise energética atinge fortemente todos os setores. A ANACI, Associação Nacional Italiana de Administradores de Condomínios, emitiu um alerta preocupante: as despesas condominiais estão subindo, com um aumento percentual, em relação ao ano passado, que pode chegar a 40%. Portanto, correr para se proteger é fundamental. Mas quais são as regras a seguir? Vamos descobrir quais são os mais confiáveis.

As regras que podem nos fazer Economize nas taxas do apartamento Em constante crescimento, pode ser muito, mas há algumas coisas que você realmente precisa cuidar. De facto, a maioria das prestações a que estaríamos sujeitos se vivêssemos em condomínio dependia delas. Vamos descobrir mais de perto e perceberemos que podemos alcançá-lo Economize cerca de 50% do aumento total do preço.

O primeiro passo, sem dúvida, é que o Dr.Salvar no administrador. Embora este número seja obrigatório se houver mais de 8 proprietários no prédio, isso não significa que não possa ser Escolha o profissional que oferece as tarifas mais competitivas para os mesmos serviços. Vá em frente, então, para pesquisar na web onde você pode encontrar várias ofertas! Caso haja tranquilidade entre todos os condôminos, também é possível escolher um como administrador: a economia, nesse caso, será mais perceptível.

Um dos serviços mais caros são aqueles conectados à Internet. Então por que não Escolha ADSL compartilhado? Esvaziar todo o edifício com uma conexão Wi-Fi compartilhada permitirá uma extensão economizando cerca de 40%. Mesmo para despesas, ordinárias e extraordinárias, a cooperação é necessária. Para serviços de limpeza em particular, é aconselhável fazer um rodízio entre todos os que prevê a limpeza das instalações por um dos proprietários por sua vez.

Lembramos que a manutenção extraordinária é importante: é melhor gastar um pouco menos a cada ano do que deixar o prédio cair em ruínas e de repente se deparar com despesas enormes. Livre-se da chaleira velha, a favor da condensação e mais eficiente. o suficiente para seguir em frente, Com base no artigo 1.120 do Código Civil, a maioria das unidades habitacionais. Limpe os radiadores Economize 30% durante Escolha portas e caixilhos isolantes Um corte de 20% é permitido.

até o Conta corrente do condomínio, que são exigidos por lei, podem ser selecionados e administrados de forma a não impactar significativamente os gastos das unidades habitacionais. Muitas instituições oferecem serviços bancários, especialmente via Internet Custos operacionais quase zero Portanto, deve ser avaliado com muito cuidado.