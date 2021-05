Fechamento diferenciado na Europa. Brilho de amplifon no quadrado Avari (+ 0,07%)

Fechamento misto das bolsas de valores europeias no final de uma sessão bilateral, com as vendas freando no fraco setor das telecomunicações em ambos os lados do Atlântico, graças ao hype da Vodafone em Londres após os cálculos da At & t e desempenho em Wall Street. Após a boa primeira metade do dia, os indicadores enfraqueceram. Nas listas prevaleceu a cautela e o otimismo de que poderia ser Relaxamento gradual das restrições A luta contra a Covid na maioria dos países europeus pode apoiar a recuperação do setor de serviços e da atividade económica em geral. Indicadores começaram a desacelerar após a divulgação dos dados Sobre o PIB da zona do euroNo primeiro trimestre, o valor caiu 0,6%, numa base cíclica, e no emprego, que caiu 0,3%. Na Avari Square, o Ftse Mib subiu 0,07%, enquanto o Cac40 em Paris caiu 0,21%, em Frankfurt, o Dax30 está 0,07%, em Londres o Ftse100 está plano (+ 0,02%) e em Madrid o Ibex35 subiu 0,21%, 0,31%.

Em Wall Street, todos os olhos estão voltados para os movimentos do Fed, os indicadores estão lentos

A sessão continuou em Wall Street mista. As ações de tecnologia subiram ligeiramente (+ 0,27%), sob pressão desde o início do mês devido a temores de que a inflação possa levar o Federal Reserve a aumentar as taxas de juros mais cedo do que o esperado. Os dados decepcionantes do setor de construção pesaram sobre a tendência diária: em abril, os novos canteiros de obras iniciados nos EUA diminuíram 9,5%, contra a expectativa de queda de 2,2%, com as licenças de construção aumentando 0,3%, contra expectativas de +0,8 %. O forte aumento do custo das matérias-primas, a falta de espaço para construir e a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada no setor resultaram em uma queda acentuada. Devido ao aumento dos custos, os preços das moradias atingiram níveis recordes e estão subindo no ritmo mais rápido dos últimos 15 anos.

Uma foto de Amplifon na esteira da Sonova suíça

Amplifon (+ 2,7%) na esteira da exploração da concorrente suíça Sonova, que estimou um aumento de receita entre 24% e 28% para o ano atual. Tim (-1,1%) com Prysmian (-1,2%) foi o pior em Ftse Mib, após o desconto negativo de hoje no setor de telecomunicações causado pela agitação de Londres pela Vodafone (-8,5%), que registrou ganhos em 2020/21 abaixo das expectativas. Alguns choques no mercado de ações com a operação Fininvest-Mediobanca: a saída da Berlusconi Holding da Piazzetta Cuccia sinaliza o fortalecimento de Leonardo Del Vecchio (através da Delfin) no banco de investimento, mas as ações do Mediobanca fecharam em + 0,9%. O pregão da bolsa foi positivo para os bancos e para o setor de luxo. Entre os grupos de crédito evidenciados, apresentam-se bem o Monte de Bache (+ 6,6%), o UniCredit (+ 0,9%), o Banco Bank Bpm (+ 0,7%) e o Bper (+ 0,45%). Positiva, ainda que abaixo das máximas de hoje, a Saipem (+ 0,38%) graças à prorrogação de dois contratos de perfuração na Arábia Saudita e na Colômbia.

Generali está perdendo impulso inicial após as contas

Ele perdeu seu ímpeto inicial Em geral Na Piazza Affari, para fechar um pouco acima da média. A empresa anunciou que fechou o período de janeiro a março com um lucro operacional de 1,6 bilhão (+ 11%) e prêmios de seguros totais de 19,7 bilhões (+ 4,2%), tanto em vida (+ 5,5%) quanto em não vida ( + 1,9%). O índice combinado também melhorou para 88,0% (-1,4 pontos percentuais), em comparação com a margem de novos negócios de 4,44% (+0,4 pontos percentuais). Tudo isso se reflete no lucro líquido que aumentou para 802 milhões de 113 milhões no mesmo período em 2020. A posição de capital do grupo é “extremamente forte com um rácio de solvabilidade de 234% (224% no final de 2020). uma excelente geração de capital. Direção de mercado positiva. ”

O spread está melhorando na final e fechando em 119 bps

A segunda parte positiva da sessão de títulos do governo italiano negociados no secundário eletrônico MTS. A diferença entre o BTp e o Bund, que não era muito móvel no início, diminuiu na segunda parte da sessão. O spread do rendimento entre o Benchamar BTp para dez anos e o mesmo vencimento alemão é indicado em cerca de 119 pontos base (122 na segunda-feira e no início da sessão). O rendimento de referência de 10 anos caiu para 1,1% de 1,12% esta manhã (1,11% ibid).