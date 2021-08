Bônus paradoxal: “Agora só estimule o carro poluente”

A partir das 20h do dia 25 de agosto, o dinheiro da recompensa para veículos elétricos e híbridos se esgotou. Não os de calor no Euro 6. Portanto, estamos diante de um paradoxo inteiramente italiano: a partir de agora o Estado paga para quem polui e não dá um centavo para quem evita fazê-lo. Um escândalo denunciado por seu amigo Andrea Poggio da Legambiente nesta carta que publicamos na íntegra.

Legambiente: Somos os piores da Europa

por Andrea Poggio

Por alguns dias, fomos o único país europeu Para estimular a compra de novos carros a gasolina e diesel que não sejam mais carros elétricos. Até poucos dias atrás, éramos os únicos a distribuir bônus aos carros a combustão “até 135 gramas de CO2” de emissões poluentes, enquanto a meta apontada pela Europa, como média do mercado, não erasuperare i 95g. Por alguns dias, quem quer eletricidade, Os incentivos acabaram, Como Localização Alocado pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico (vejo o ponto vermelho zero à esquerda).

recursos financeiros Para carros de combustão refinanciados Com 350 milhões em julho com o decreto “support-bis”, foram criadas verbas para carros elétricos e componentes auxiliares, que deveriam durar até o final de 2021, em 2018, quando as vendas de energia elétrica eram algumas centenas e a participação de mercado era 0,4%. Até 30 de julho deste ano, foram vendidos 35 mil carros elétricos desde o início do ano, e o número de carros em circulação hoje chega a 5% 100 mil unidades. O que se torna 180 mil se considerarmos também a bateria híbrida (extras).

muito bem sucedido? de jeito nenhum

muito bem sucedido? Não, até agora não tanto, em comparação com outros grandes países europeus: A Alemanha gastou tanto quanto nós (mais de 2 bilhões de carros extras nos últimos três anos), mas ultrapassou o 1 milhão de carros a bateria que circulavam em julho., 5 vezes. Sem financiamento automóvel tradicional.

“É uma pena – segundo a Legambiente – não sabermos gastar dinheiro com a transformação ecológica do transporte, estamos a convencer as famílias a comprarem automóveis que terão de ser eliminados daqui a cerca de dez anos porque são muito poluídos, pois está a acontecer agora com o gasóleo EUR4: em 2008 foram estimulados e hoje não podem circular nas cidades poluídas. Esperemos que o governo encontre uma forma de o fazer Imediatamente coloque o remendo: tire o dinheiro do diesel para a eletricidade.“

Raspagem ao estilo italiano, que fracasso

Temos que admitir Cancelamento de incentivos para carros a diesel e gasolina não atingiu seu objetivo: Eles não ajudaram famílias pobres a trocar de carro, eles ajudaram os ricos a comprar carros novos. em 2020 Carros negociados aumentaram em 300.000 unidades (Embora a população e as carteiras de motorista tenham diminuído), a idade média da frota permaneceu a mesma. Ainda nem relançaram o mercado, já que a quantidade de carros vendidos é 19% menor em relação a 2019.

Bônus apenas para eletricidade, como fora

Então, o que você faz? Como já explicamos em lanuovaecologia.it, em outros países europeus Apenas a eletricidade é incentivada, especialmente aluguéis e negóciosCapaz de arcar com o investimento inicial e aproveitar as vantagens dos baixos custos de manutenção do veículo. Os particulares têm uma vantagem emRecém-usado adquirido, máx. 4 anosQuando as frotas renovam sua frota. e a Carros antigos poluídos são simplesmente descartados porque não podem mais virar.

