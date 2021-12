“Reconhecimento do trabalho vitalício dos atuais gestores”

Conheça os atuais dirigentes que trabalham a vida toda e precisam de mais tempo antes das corridas.

Foi o que emergiu do fórum de estâncias balneares promovido pelo Cna e pelo Confartigianato Abruzzo sobre concessões estatais.

“Mesma praia, mesmo mar”, diz uma nota, “mas o perigo real agora, é que as mesmas faces que durante décadas deram aos seus clientes sorrisos, eficiência, profissionalismo e qualidade, não lutem mais. A realidade agora corre o risco de tomar uma decisão completa Virada diferente, devido à repentina aceleração que tem proporcionado Conselho Estadual de Ações Associadas à Diretiva Européia de Concorrência Batizada de Bolkenstein: Devem competir em apenas dois anos, efetivamente afastando-os daqueles que por tanto tempo nos jogaram sangue e suor.

Por estes motivos, o Cna e o Confartigianato, juntamente com os seus representantes nacionais do sector balnear, convocaram os seus parceiros a Pescara, para uma discussão aberta da política e das instituições, mas sobretudo para procurar os remédios necessários. Porque, como afirmou nas suas conclusões Sabina Cardinale, Presidente Nacional do Cna Balneari, «A escolha do Conselho de Estado está a dificultar os nossos investimentos, e este é um problema não só para o nosso negócio, mas para todo o sistema turístico italiano: o conjunto a incerteza para nós e para nós é induzida “. No Auditório Petruzzi, em Pescara, os balneários de Abruzzo conseguiram definir as suas estratégias, que se resumem num princípio: o reconhecimento do valor total que representam para 32 mil empresas italianas com praias concessionadas. Para Mauro Vagni, Chefe Nacional das Empresas Estatais de Convertiganato, “A decisão do Conselho de Estado acelerou o tempo de reforma da propriedade estatal marítima. Com o Cna e outras associações comerciais, há unidade de propósitos, que é a única condição para vencer esta batalha, mas o mesmo deve ser verdade com os pólos políticos. Porque estamos falando de um segmento importante desses 13% que é igual ao PIB turístico do sistema italiano e, portanto, deve ser reconhecido como histórico, cultural e patrimônio tradicional que deve ser defendido. Queremos permanecer na Europa, preservando a nossa privacidade. ”

Antes, porém, é preciso dar o devido crédito a quem devotou a vida ao mar e às praias, afirmou o Director Nacional do Cna Balneari, Cristiano Tomé, com a condição de que saibamos bem quantos deles: “Já estivemos. pedindo há muito tempo ao governo para mapear o sistema estatal italiano e quantos e quantos investimentos foram feitos. Conduzido pelos atuais gerentes. Inútil. Por que o número de franquias emitidas não pode ser respondido para entender as diferenças entre regiões? Aqui não estamos diante de uma liberalização comercial, e nossas atividades não são comparáveis ​​a um bar Franquia não é um mandato: já que as coisas vão, estamos falando aqui apenas de mandar uma casa, deixar outra entrar, liberdade de concorrência não está em jogo. A política deve nos responder. Certamente, precisamos fornecer um período de transição mais longo antes de qualquer decisão ser tomada. ” É questionado pelo público que com as palavras do nome histórico de empresas litorâneas de Abruzzo, como Sandro Lemy, diretor de balneários do Confartiganato, ele reconstruiu parte da história da categoria (“Não entendemos do que estávamos falando , aqui estou em jogo famílias, não empresas, e pessoas que dirigem negócios há cinquenta anos e que agora devem se colocar de lado para dar lugar a assuntos que ainda não se estabeleceram ”), a política não escapou ao confronto talvez em relação ao que foi feito nas casas de outras pessoas. Além dos testemunhos de solidariedade do prefeito de Pescara, Carlo Massi, e de um membro do Conselho Regional dos Irmãos da Itália, Guerino Testa, participaram do debate parlamentares nacionais e europeus. Assim, de acordo com Salvatore de Meo, eurodeputado da Forza Italia, “a política tem de pôr as mãos na reorganização do sector. Outros países como Portugal, Espanha e Croácia avançaram mais cedo e melhor. São necessárias garantias para o sistema balnear italiano, e existe um princípio de legitimidade de expectativas que deve ser protegido. ” A opinião do colega do Partido Democrata, Brando Benevi, não difere: “O principal caminho é a reforma da propriedade do Estado, dentro da lógica da integração europeia, longe daqueles que pregam os modelos soberanos ao estilo polonês”. Por fim, para o presidente da Comissão de Finanças do Senado, Luciano D’Alfonso, “É claro que se deve aplicar o princípio da competição, mas também o princípio da coerência. É preciso reconhecer o ‘preto e branco’ e colocá-lo no os critérios que também irão inspirar futuras licitações. Elementos que afetam o valor, como o início das Atividades e o Reconhecimento dos Investimentos Feitos: Os departamentos devem ser obrigados a preparar licitações que sejam capazes de representar bem as necessidades que este mundo expressa. ”