Via GLP e metano e leva eletrólito? Respostas Vaielettrico

Usar GLP e metano e depois substituí-los por um elétrico? Você escolhe a caixa de parede primeiro e depois o carro? Gabriel e Marco acham que ajudamos, victorik Ele responde. Lembramos que você pode enviar suas dúvidas para o e-mail [email protected]

Via GLP e metano, vou pegar um elétrico?

“sPara considerar a troca de um dos dois carros da família. uma zafira metano “Antigo Meriva B a GPL que recentemente teve mais de um problema entre os injetores e o circuito de refrigeração. Somos uma família de 4 pessoas Com dois filhos de 5 e 3 anos. E você vai usar o carro de qualquer maneira para ir trabalhar todos os dias (20 km de ida e volta da cidade) E para algumas excursões fora da cidade no fim de semana e para as clássicas férias de verão (geralmente a Riviera Adriática) ou as regiões do Trentino. No momento, não temos a possibilidade de carregar em casa, mesmo que estejamos avaliando a instalação de um carregador de parede. Onde moramos, há um bom suprimento de colunas. Um carro elétrico pode fazer sentido? Obrigado por sua competência e disponibilidade. ” Gabriel menini De Reggio Emilia.

Via GLP, metano …? / Sim, a eletricidade pode fazer isso por você

Paolo Mariano responde – Gabriel não nos conta Qual dos dois carros? Ele gostaria de substituí-lo e qual benefício ele usa para cada um deles. Nem qual é o seu orçamento para gastar na compra de um carro? Quantos quilômetros você viaja anualmente. Mas com base no que ele escreve, nós apreciamos Entre 10 e 15 mil km por ano. Talvez, como você viaja de quatro, e às vezes até algumas viagens para fora da cidade, eu prefiro carro espaçosoda categoria Skoda elegante NS Volkswagen ID.4, ou pelo menos VW ID.3 ou Hyundai Kona. Cada um desses carros, mesmo na versão menor com bateria, pode atender às suas próprias necessidades de mobilidade sem problemas. Com base na frequência das viagens de fim de semana, ele pode decidir se Escolha uma das versões com mais ou menos independência. Os vendedores muitas vezes tentam forçar a venda dessas versões, mesmo quando não há uma necessidade real. Vergonha. Pode ser Tente fazer alguma simulação Algumas das viagens que você faz com mais frequência com o aplicativo de planejamento ABRP.

Renovei 110% e me colocaram uma caixa de parede. Quase fui de carro elétrico para a cidade …

“QuintoEu gostaria de algumas sugestões, por favor. Eles estão fazendo o trabalho por mim Recompensa Ambiental Na casa onde moro. Eles também me forneceram um dispositivo (acho que se chama caixa de parede) para carregar carros elétricos. Admito que não pedi porque tenho um Kia Sportage Mid-Hybrid / Diesel 1.6 Novo Em seguida, instalaram o aparelho escolhido pela empresa que executa a obra. Porém, neste ponto, se eu decidir comprar um pequeno eletricista, em que devo prestar atenção? Os recursos da caixa de parede se adaptam a qualquer veículo, por exemplo? ou???? Obrigado antecipadamente e por ler nossos boletins informativos. Marco Panzini.

Resposta: Aqui está o que procurar

Paolo Mariano responde – Sua situação parece muito especial: primeiro a caixa de carga, depois o carro? Mas talvez nem tanto, uma vez que neste período existem várias renovações (ecobonus 110%) durante as quais se prevê que sejam instaladas caixas de transporte para recarga. Mesmo que o proprietário não tenha um carro elétrico. Na verdade, isso traz alguns riscos. Isto significa proceder à instalação de caixas de parede, cujas características técnicas não são conhecidas. No entanto, do ponto de vista da interface, tenha isso em mente o padrão de carregamento da caixa de parede é tipo 2, que quase certamente o instalou. Ele pode ter um cabo ou tomada embutido (muito semelhante às tomadas CA comuns) e exigir que você use o seu. Geralmente Cabo tipo 2 para uso em tomadas públicas, ou especificamente com caixa de embutir sem cabo embutido, com o carro. nisto Não vejo possibilidade de erro.

Confira as características da sua caixa de remessa!

O que verificar é força montada na parede (mais fornecido) ePossibilidade de um sistema de controle de carga dinâmico. Saber a potência disponível lhe dará informações sobre Tempos de carregamento de veículos elétricos quem vai determinar isso. Saber se a caixa de carregamento tem um sistema de gerenciamento de energia inteligente também permitirá que você entenda se você pode conectar o veículo carregado sem ter que Considere entendimentos contemporâneos ou não contemporâneos. no momento Um dos carros urbanos mais interessantes do mercado (Além de ser a oferta mais barata de todas) é Dacia Spring. Que Nosso primeiro teste. Convido você, se ainda não o fez, que dê uma olhada em nossa foto também aprofundar No envio para casa.