Transferência de Malilli entra para a história: esta é a primeira na Arábia Saudita mediada pelo procurador-geral | Mercado

Uma transferência que marca um marco histórico na longa história do mercado internacional de transferências. É isso que traz, avançado com duplo passaporte suíço e angolano e velho conhecido do futebol italiano, joga o campeonato nacional da Arábia Saudita com uma camisola.. O elemento de mudança extraordinária reside no fato de que. A primeira agente feminina a negociar e concluir a transferência de jogadoras para a Arábia Saudita. Além disso, a agente em questão é italiana, mesmo que opte por trabalhar na Inglaterra. ele é chamado, de Modena e há dois anos, ela começou sua carreira em um setor de profissões globais que está lentamente se abrindo para profissionais.

EX ROSANERO – Nasceu em 1994, Nasceu em Angola, Malely Ele teve um passe curto e particularmente azarado na Itália. O Palermo Ele o pegou de um sub-21 em Zurique no verão de 2013, mas não fez nada além de emprestá-lo. primeiro em Itália (Virtus intella e Trapani), então em Portugal (Atlético CP, Leixões, Varzim) até ao final do contrato. A partir desse momento Malele ficou mais duas temporadas em Portugal, parando primeiro emArauca (Melhor época da Lusitânia, com 11 golos na La Liga 2) e depois naOliverence. Então, na temporada passada, tentei se aventurar na Romênia comArges Petisti. Aqui, o atacante finalmente vive uma temporada que faz jus às suas ambições. Ele jogou 31 partidas da liga e da copa e marcou 18 gols. Malele decidiu na temporada passada confiar em Rullo para encontrar uma nova entrada.

Requerente em altitude – Angela RouleauComo resultado de uma carreira seletiva na UEFA, Modinez começou sua carreira como agente em 2019. E para conseguir espaço, ele sai em busca de mercados alternativos de futebol. Roman favorável a ela. Corretor de transferência em janeiro de 2020 Do zagueiro camaronês francês Sylvain Deslands Dia Wolverhampton Wanderers todos’Arges Petisti Assim, no contexto romano, é construído um perfil confiável. Seu crescimento tem sido notado pela mídia local, que também tenta construir Competir com todas as mulheres Annamaria ProdanEx-modelo, esposa do treinador Laurentiu Reghecampf (CSU Craiova) também Há vários anos, o agente de um jogador forte. Mas, por enquanto, além de relatos fáceis nos jornais, não há rivalidade entre Rullo e Prodan. A mudança de Malilli para a Arábia Saudita, com um contrato de dois anos no valor de um milhão de euros por temporada, é um grande golpe para a carreira do agente italiano. Mas o significado histórico e cultural vai além do aspecto esportivo.

