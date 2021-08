Onde está o pão mais caro da Europa? A Itália está acima da média da UE.

Eurostat, o preço do pão na União Europeia: a Itália está acima do índice de preços médio na União Europeia em 2020. Na Dinamarca, o mais caro.

Onde está o pão mais caro da Europa? Isto foi afirmado pelo índice de preços Eurostat 2020, publicado hoje, que analisou o custo do pão em todos os 27 estados membros da União Europeia. O país onde o pão é mais caro é a Dinamarca: assim que o índice médio do nível de preços na União Europeia chega a 100, o cidadão aqui paga o pão mais caro com 153 pontos. Cerca de três vezes o preço dos cidadãos romenos, cujo preço é igual a 56 pontos. No segundo e terceiro lugares como país onde o pão é mais caro encontramos Áustria (135 pontos), Luxemburgo, Finlândia e Suécia com igual mérito, com uma pontuação de 127 pontos, Chipre (120) e Malta (115).

A Itália ficou em oitavo lugar com 113 pontos. Perto do índice de preços médio da UE (100) está o preço do pão e dos cereais na Alemanha (102), Portugal (98) e nos Países Baixos (95). Depois da Romênia, os países onde o pão é mais barato são a Bulgária (67 pontos) e a Polônia (70 pontos). O pão é definitivamente um dos alimentos preferidos dos italianos e destaca Giovanni D’Agata, presidente da “Escritório de advocacia“E, com a massa, pode ser considerada a base da dieta mediterrânea.

No passado, a maior parte do pão era produzida em casa ou em pequenas padarias artesanais e muitas vezes armazenado por vários dias. A produção local e artesanal era favorecida pelo fato de nosso país ser autossuficiente na produção de trigo e os moinhos em que os agricultores forneciam trigo e farinha eram amplamente difundidos localmente. Com a nova estrutura da nossa sociedade, houve uma redução no consumo de comida caseira e também no consumo da produção artesanal, enquanto o consumo de alimentos processados ​​aumentou drasticamente.

A primeira vítima desta situação particular foi o pão, cuja “produção” envolve tempo, o que nem sempre é possível. A grande variedade de pão inclui também uma variação semelhante de preços: se em Milão o preço do pão por quilo é de 4,22 euros, enquanto em Bolonha chega a 4,72 euros, mas em Nápoles cai para 1,89 euros, enquanto em Roma é de cerca 2,63 euros, em Palermo custa cerca de 3,02 euros e em Torino cerca de 3,05 euros, de acordo com a análise de dados do monitor de preços feita por Coldiretti.