Opel Astra revelou as primeiras imagens da nova geração

A Opel publica fotos que finalmente nos dão a chance de vê-las pela primeira vez A última geração do Astra, o primeiro a trazer ao mercado uma versão elétrica. O compacto alemão está quase pronto para o lançamento.

Pelas fotos podemos ver na hora Precisão máxima e atenção máxima aos detalhes Reservado por designers e engenheiros para o tão esperado novo modelo, que reinterpreta a filosofia estilística Bold and Pure da marca e mostra como serão os próximos carros Blitz.

O CEO da Opel, Michael Loechler, disse: “O próximo Astra vai abrir Novo capítulo emocionante Na história de trinta anos de nossa carta. Estamos confiantes de que a próxima geração de Opel Astra vai deixar uma marca E trará muitos novos clientes para a nossa marca. ”

Será o elemento estilístico central da carroceria Desenvolvimento adicional do Opel Vizor, que vimos pela primeira vez aparecendo em O novo Opel Mokka, o excitante e elétrico SUV. O rosto da marca se estende à frente, incorporando tecnologias como os faróis ultrafinos LED IntelliLux ininterruptos; Itens que mais uma vez trazem inovações de ponta para o segmento de mercado dos compactos. Na parte de trás podemos ver o nome do novo Astra, no centro da superfície limpa e esticada da porta traseira.

mesmo em interior Do carro, notamos imediatamente a mesma precisão alemã, a próxima geração de prato puro, O modo de condução digital com superfícies totalmente em vidro indica a integração do Opel Vizor com dois grandes ecrãs horizontais direccionados para o condutor onde aparecem as informações essenciais. Todos os controles físicos são minimizados, há muito poucos interruptores, mas os interruptores que vemos são feitos com precisão. A elevada qualidade da experiência do cliente no habitáculo é ainda mais realçada pela forma, superfícies e materiais utilizados no novo volante e nos confortáveis ​​bancos dianteiros, que são os principais pontos fortes da Opel.

A nova geração de Opel Astra compacto alemão de sucesso Desenhado e construído em Rüsselsheim, Alemanha, estará disponível no mercado em uma versão dinâmica de 5 portas e na flexível perua Sport Tourer. O carro representará mais um passo na ofensiva dos produtos Opel, além de valorizar o conceito eletrificação fora de alcance da marca. A produção começará dentro de 2021 Na fábrica de Rüsselsheim. A empresa publicará em breve mais informações sobre a nova geração do Astra.