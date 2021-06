Conselho de Segurança da ONU endossa reeleição de Guterres Reuters – Economia e Finanças

© Reuters. FOTO DO ARQUIVO: O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, participa de uma entrevista coletiva após reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em Moscou, Rússia, em 12 de maio de 2021.



Michelle Nichols

NOVA YORK (Reuters) – O Conselho de Segurança das Nações Unidas endossou na terça-feira a reeleição do Secretário-Geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, e recomendou à assembléia de 193 membros que ele fosse indicado para outro mandato de cinco anos a partir de 1º de janeiro. , 2022.

Sven Jorgensen, embaixador da Estônia nas Nações Unidas e presidente do Conselho de junho, disse que a Assembleia Geral pode se reunir em 18 de junho para fazer as nomeações.

Guterres sucedeu Ban Ki-moon em janeiro de 2017, poucas semanas antes de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assumir o cargo. Guterres passou grande parte de seu primeiro mandato pacificando Trump, o que questionou o valor das Nações Unidas e do multilateralismo.

Os Estados Unidos são o maior contribuinte financeiro das Nações Unidas, responsável por 22% do orçamento regular e cerca de um quarto do orçamento de manutenção da paz. O novo presidente dos EUA, Joe Biden, começou a retomar os cortes de financiamento de Trump para algumas agências das Nações Unidas e se reconectar com esta agência global.

Algumas pessoas tentaram desafiar Guterres, mas o ex-primeiro-ministro português de 72 anos não se opôs formalmente. Uma pessoa é considerada nomeada apenas após ter sido nomeada por um Estado-Membro. Portugal propôs a reeleição de Guterres, mas ninguém mais teve o apoio dos Estados-Membros.

Guterres foi Primeiro-Ministro de Portugal de 1995 a 2002 e depois Chefe da Agência das Nações Unidas para os Refugiados de 2005 a 2015. Como Secretário-Geral, tem defendido a ação climática e a vacina COVID. 19 para todos e colaboração digital.

Quando ele era o Secretário-Geral das Nações Unidas, esta instituição global estava trabalhando para acabar com a guerra e responder às crises humanitárias na Síria e no Iêmen. Essas disputas continuam sem solução e Guterres agora também enfrenta novas emergências em Mianmar e Tigray na Etiópia.

A Human Rights Watch, com sede em Nova York, pediu que Guterres assumisse uma posição mais pública durante seu segundo mandato, observando que ele estava “recentemente disposto” a condenar os abusos em Mianmar e Bielo-Rússia, que deveriam ser expandidos para incluir um “forte e protegido”. Esses governos devem ser condenados.

“O primeiro mandato de Guterres foi que o público permanecesse em silêncio sobre os abusos dos direitos humanos cometidos pela China, Rússia, Estados Unidos e seus aliados”, disse Kenneth Ross, diretor executivo da Human Rights Watch.