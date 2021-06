Puxado, mas o caixa eletrônico não dá dinheiro: o início de uma saga burocrática

Sem dinheiro, apesar do sucesso da operação. De um caixa eletrônico, a história caiu no labirinto da burocracia. sem sair.

A má aventura amadureceu na frente do caixa eletrônico. Desta vez, entretanto, não há dispositivo de clonagem ou bloqueio de cartão indesejado. O que aconteceu com um homem de 78 anos de Dolianova, na província do sul da Sardenha, foi História realmente estranha Mas o que pode causar repercussões perturbadoras. O próprio homem envolvido, disse ele ao Castedduonline.it, foi no passado um tradutor nato. Mas o que aconteceu com ele no caixa eletrônico da Corso Repubblica é uma história que parece mais complicada do que uma operação geoestratégica global. Isso é um paradoxo, é claro.

Certa manhã, como muitas outras, quando foi a um caixa eletrônico para sacar dinheiro, o homem de 78 anos colocou 500 euros, acompanhando regularmente o processo. No entanto, quando o dinheiro é pago, Nem um centavo saiu do respiradouro. Nesse momento, o homem entrou no correio para falar com o gerente. Um começo épico que ele provavelmente nunca esperava. Como primeiro passo, um formulário de objeção ao oponente pelos serviços do Bancoposta foi montado diante de seus olhos. Destination, National Post Office, com sede em Roma.

Retirar dinheiro … Não: nenhum dinheiro no caixa eletrônico e agora …

No entanto, parece que esta unidade não deve fazer um tour tão longo. Com efeito, segundo o contramestre, o documento não deve ser enviado a Roma e, por isso, iniciou-se um impasse que continua até hoje. Uma tentativa de retirada foi feita no último dia 28 de maio e a partir daquele momento não foi nem sombra de dinheiro. No entanto, para um homem, representa uma grande parte de sua pensãoA partir de 1300 euros no total. A partir do momento em que ocorre um problema no caixa eletrônico, o titular da conta tenta de todas as formas recuperar esses fundos “retidos desnecessariamente”.

No entanto, parece muito tempo. Uma série de saltos de escritório em escritório causou um incômodo sensacional ao homem, que anunciou que queria sacar 500 euros para ajudar seu filho no tratamento. Já para não falar da renda a pagar (450 € por mês) e de muitas outras necessidades, entre utilidades e despesas ordinárias. O senhor de 78 anos anunciou que entrará com queixa junto aos Carabinieri, a fim de agilizar a resolução do caso. O fascínio é sexy: “Não consigo nem pagar o seguro do carro. Como um prisioneiro em casa.” Os efeitos colaterais e o prejuízo da burocracia.