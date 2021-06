Doc Valpolicella: “Mais investimentos e proteção dos mercados”

O rótulo Valpolicella resistiu à epidemia. Agora é preciso planejar o seu futuro que passa pela promoção, sustentabilidade, equilíbrio produtivo e proteção. Os temas da pauta da assembleia de acionistas do Consórcio Valpolicella Wines, anteontem, foram convocados para apresentar o orçamento de 2,5 milhões para o ano fiscal de 2020 e foram aprovados por unanimidade. “Agora o documento está pronto para resgate nos mercados, inclusive na seleção, que perdeu quase 10%. A Covid obrigou-nos a mudar o tipo de promoção, a entrar na era digital: um desafio em termos de investimentos e conteúdos que continuaremos a alimentar no futuro ”, explica o presidente Christian Marchesini. O que, para 2022, também abre a possibilidade de aumentar a dotação financeira do consórcio. «As quotas exigidas aos acionistas, quando comparadas com entidades da mesma dimensão, são das mais baixas. Exemplo? Conegliano-Valdobbiadene coleta da mesma superfície o dobro. Neste momento, recebemos 1.100.000 euros por ano, e um pouco mais vem de contribuições da comunidade, do plano de desenvolvimento rural e outras ajudas ”, diz. Entre as atividades realizadas, a internacionalização foi o foco de 17 iniciativas em nove países-alvo (Alemanha e os estados EUA, Canadá, Suécia, República Tcheca, Japão, Grã-Bretanha, China e Polônia). O Consórcio ativou uma plataforma digital, por meio da qual a Conferência Valpolicella anual foi lançada em fevereiro, com a participação de cerca de 8.000 operadoras de 27 países Continuação dos cursos .VEP (Programa Educacional Valpolicella), para formar 28 Especializados em 13 países. Um novo enfoque dedicado aos vinhos locais Valpolicella Superiore foi definido na quinta-feira, 24 de junho. Promoveu uma grande campanha de comunicação nos principais meios de comunicação internacionais do setor , partilha e posicionamento nas redes sociais. Na frente da protecção, foram abertos 25 processos, sete já encerrados e o seu lucro (dois no mercado local, ndr.), principalmente em defesa da Amarone. Marcas disfarçadas como a Alvarone em Portugal ou Amara na União Europeia apareceu no mercado, mas também Em Amaroute na Itália. Tentativas de fraude não faltam em Ripasso, no Benelux. Depois, medidas de contenção. Depois de uma consulta em que 73% dos membros mais apoiadores participaram, o consórcio pediu novamente à região para reduzir o rendimento máximo de uvas permitido para a produção de Valpolicella, Ribaso, Amarone e Risotto para a safra de 2021. Menos pesado do que em 2020: 10,5 toneladas por hectare em comparação com 10 toneladas do ano anterior (a especificação indica 12). Para uvas a serem reservadas para Amarone e Recioto Docg, o limite é de 5 toneladas por hectare, que passa a 5,5 para uvas RRR ou também uvas orgânicas certificadas em função da modificação do sistema: Amarone e Recioto também podem ser embalados em garrafas grandes de até a 15 litros, para uso ocasional; Espera-se o uso exclusivo de capa de aro. • Va.Za.