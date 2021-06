Lidl lembra de um produto perigoso: cuidado com frequência

O produto perigoso pode acabar na nossa mesa: segundo a empresa, quem o ingerir não sofrerá danos graves de qualquer forma.

Felizmente, há cheques, muitas vezes muito oportunos para chegar. produtos perigosos em nossas mesas. Bem, porém, sempre verifique e, antes mesmo de falar sobre o produto deste artigo, aqui estão alguns deles Puxar muito atum Incluindo uma unidade que pode estar localizada na casa.

Muitas vezes os problemas são realmente sérios, os sortudos podem passar alguns dias no hospital, mas quando algo tóxico acaba no ComidaAs expectativas não são as melhores, porque são imediatamente absorvidas. Aqui está o que sabemos.

Qual produto Lidl é potencialmente perigoso

mesma série Lidl Ele fez questão de relatar que havia produtos que seriam retirados do mercado, possivelmente por contato com óxido de eteno. Basicamente, eu entrei nele, o produto químico usado em desinfetantes e esterilizadores. Um desses ingredientes, a pimenta malagueta, pode estar contaminada com essa substância perigosa.

Mas não só o que aparece nas nossas mesas pode ser prejudicial: há alguns dias também IKEA forçada a recolher um de seus produtos منتجات. Voltando ao Lidl, o que temos que nos preocupar é o produto DeluxeUma caixa de biscoitos recheados, por assim dizer. Os lotes a serem verificados são: 21005A; 21025 AD 21003 AD. Se você possui embalagens pertencentes a esses lotes em casa, não consuma o produto por precaução.

A embalagem premium é realizada pela Ajinomoto Frozen Foods France, em Castelsarrasin, na França. Este é o comunicado de imprensa da empresa sobre a retirada de cookies: “Devido à pequena quantidade deste componente no produto final, os clientes têm a certeza de que este último não representa um perigo para a saúde (a concentração presumida de óxido de etileno no produto final é 0,0000183 mg / kg).”