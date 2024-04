Só pode ser Jornal de Wall Street Para certificar isso “Wall Street abandonou Wall Street.” . A esta cadeia de referências podemos acrescentar o jornaleiro Sunil Rally, que vende jornais desde 1991 no Eighth Building, com 800 metros de comprimento, que se tornou um símbolo (e não só) das finanças americanas. “O tráfego de pedestres diminuiu 50% após a pandemia.” Raleigh conta ao jornal que em 1896 começou a publicar os preços dos mercados de ações emergentes.

Tem sido 1653, época das Guerras Anglo-Holandesas . Da guerra ao dinheiro: sim Em 1711 Na esquina da Wall Street com a Pearl Street, O primeiro mercado de escravos foi aberto da cidade. Em 1789, “Estrada da Muralha” Ele foi escolhido para a posse do presidente George Washington . Um século depois, a abertura da bolsa de valores por iniciativa de Charles Dow confirmou o seu estatuto “Capital Monetário da América” . Para o bem ou para o mal: a crise global de 1929 não ficou na história como a “queda de Wall Street”?

Hoje os oito blocos ainda existem. Mas em vez de limusines e corretores fumando charutos, há Gordon Gekko (Michael Douglas no filme de 1987) e os Lobos de Wall Street (Leonardo DiCaprio no filme de Scorsese de 2013). Agora existem placas de “aluga-se”. . Não há ninguém no Edifício nº 23, mesmo em frente ao Edifício da Bolsa, onde se encontra J. Pierpont Morgan e seu filho, o gigante financeiro que ainda leva seu nome. O banco também está abandonando agora a sua última agência: os escritórios que ocupava no número 45 desde 2006 serão transferidos para outro lugar.

“É uma espécie de boliche, decidimos que era a hora”, disse a técnica Sarah Roselli no jogo Jornal de Wall Street. O Bank of America e o Toronto Dominion permanecerão onde estão, mas por quanto tempo? Para as incorporadoras imobiliárias, os bancos ocupam hoje menos de vinte mil metros quadrados na Strada del Moro; Em 2000, eles tinham meio milhão de metros quadrados de espaço para escritórios. No número 14, na antiga sede do Bankers Trust, os clientes da academia Equinox suam. É claro que tudo o que Wall Street representa permaneceEle só mudou de residência por questões de custo e espaço. ou não?