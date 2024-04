A inteligência artificial chega ao restaurante: nesta cidade já não é ficção científica

Há um restaurante onde a IA pousou. Veja como, nesta cidade não é mais ficção científica.

inteligência artificial Faz muito tempo que faz parte de nossas vidasIsso não é mais segredo. Cada vez são mais as atividades empresariais, os dispositivos e os softwares que os aproveitam, com o objetivo de obter muitas vantagens em termos de redução de tempo e de ações que podem ser realizadas simultaneamente. Se no início tudo começou silenciosamente, agora parece que a chegada final desta tecnologia foi traçada.

Tanto é que já há quem tema que muitos empregos sejam totalmente substituídos pela inteligência artificial. O que alimentou tudo isso foram as últimas notícias da cidade onde apareceu pela primeira vez O primeiro restaurante com inteligência artificial. Aqui está o que se trataOnde está localizado e sobretudo como funciona. Você ficará sem palavras depois de descobrir essas novas fronteiras da tecnologia, tanto positivas quanto negativas.

Restaurante alimentado por IA: onde está e como funciona

Chef de hambúrguer e Flipply São os dois chefs que criaram o primeiro restaurante a utilizar totalmente a inteligência artificial. Com eles CalExpressum local inaugurado no início de abril de 2024 e que pretende ser um restaurante fast food totalmente revolucionário. Localizado na CalifórniaDá-lhe a oportunidade de comer pratos como hambúrgueres, batatas fritas, asas de frango e rodelas de cebola fritas.

A única grande diferença em comparação com vários restaurantes McDonald's e Burger King é que Não há apoio humano. Tudo isso é feito por meio de sistemas de inteligência artificial. Para garantir preços competitivos em relação aos que podem ser encontrados em qualquer outra rede. Isto ocorre porque todos os custos de apoio aos salários dos indivíduos são completamente eliminados.

Tecnologia revolucionária foi aplicada. Para pagar basta postar seu rosto. Com uma foto sua sorrindo, contada por um jornalista do Guardian que conheceu pessoalmente o restaurante. Na verdade, os ecrãs estão equipados com tecnologia que permite simplificar os pagamentos através de dados biométricos. Para usufruir dele, você deve se cadastrar e fornecer seus dados.

No entanto, não faltam controvérsias iniciais. Principalmente no que diz respeito à qualidade dos alimentos e à proteção da saúde pessoal. Veremos se esta tecnologia conseguirá obter melhores resultados no futuro, mas a revolução já começou.