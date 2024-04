Tesla Model Y, o preço do modelo carro-chefe cai: agora é muito atraente

Agora o Tesla Model Y está ao alcance de todos: a um preço incrível. Musk ataca novamente. Concorrentes são avisados

Quando se trata de carros elétricos Tesla é certamente o rei indiscutível do mercado. A empresa de Elon Musk foi uma verdadeira pioneira neste setor, acreditando primeiro no potencial dos automóveis com emissões zero e investindo no setor antes de se tornar uma prática comum. Isto permitiu-lhe obter uma certa vantagem sobre os seus concorrentes, da qual a Tesla ainda beneficia em grande medida.

Contudo, não faltaram dificuldades. Da epidemia a uma certa “estagnação” na procura de veículos eléctricos, que ainda luta para convencer alguns automobilistas. Então, é claro, a concorrência aumentou dramaticamente ao longo dos anos. Todas as grandes marcas estão hoje a investir na eletrificação, mas a maior ameaça certamente vem da China. A BYD colocou em conflito a liderança da Tesla como maior fabricante mundial de veículos elétricos.

Por todas estas razões, a gigante americana decidiu implementar há algum tempo uma política de preços rigorosa. Nos últimos meses, os preços dos modelos Tesla sofreram reduções significativas, para alegria dos motoristas (ligeiramente inferiores aos dos seus concorrentes, e não faltaram polémicas a este respeito).

agora Até o querido Model Y, um dos modelos mais populares do mercado, pode ser adquirido por um preço acessível.

Queda de preço do Tesla Model Y

Desta vez, o motivo pode ser encontrado na “superlotação” das ações da Tesla. As vendas não ficaram em linha com as expectativas da empresa nestes primeiros meses de 2024, Por esse motivo, Musk e sua empresa decidiram descontar seus modelos em US$ 2 mil nos Estados Unidos. Entre estes modelos está também o Model Y. Assim, os automobilistas norte-americanos poderão tirar partido da bem-vinda redução de preço.

E na Itália? No nosso país não existem atualmente descontos disponíveis, e a esperança de salvar os carros da Tesla está ligada aos benefícios que o governo também concedeu este ano aos carros com emissões zero. A versão básica do Model Y custa, na verdade, 42.690 euros, ficando assim dentro do limite máximo definido pelo executivo para receber os bónus esperados, que deverão ser divulgados em maio. Assim, em breve os nossos cidadãos também poderão usufruir de um importante desconto, e agora é a hora de aproveitá-lo.