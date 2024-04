Menos de 15 mil euros farão um avanço no nosso país

Hoje falaremos sobre um novo Citroen que em breve estará disponível na Itália e a um preço verdadeiramente recorde. Detalhes aqui.

o grupo Stellantis Pretende estourar o banco no mercado em 2024, introduzindo vários novos modelos que atraiam a atenção dos clientes. Citroën trará a campo um SUV disponível nas versões elétrica e a gasolinaE também viráAlfa Romeoque revelou ao mundo nos últimos dias imagens do carro Junior, o primeiro BEV da história da empresa Arese.

Voltando à Citroën, foi revelado há pouco tempo o novo E-C3, um SUV que também poderá revelar-se ideal na cidade, com o objetivo de abraçar o maior número possível de clientes. Dada a situação geral da crise dos veículos com emissões zero, Foi inteligente propor também o mesmo modelo com motor de combustãoOs preços se beneficiaram um pouco. Vamos descobrir cada um deles em detalhes.

Citroen, aqui estão os preços dos SUVs em detalhes

Em outubro de 2023, Citroën Ela revelou um dos primeiros carros da nova geração, tanto em termos de motor quanto de design. Estamos falando do E-C3, que tem visual revolucionário em relação ao antigo C3, transformando-se em um SUV. O preço do modelo elétrico é de cerca de 25.000 Euros se os incentivos forem excluídosNestas últimas horas chegaram os primeiros rumores sobre a situação dos preços da versão a combustão.

Bom, Em França o preço é de 14.990€, por isso espere valores ligeiramente superiores, mas continua barato, mesmo em Itália. Segundo relatos de diversas fontes francesas, o modelo térmico colocado à venda na França por esse preço também carece do sistema híbrido e possui motor turbo a gasolina de 102 cavalos. É preciso dizer que o custo de aquisição deste tipo pode causar bastante. alguns problemas para a versão totalmente elétrica.

Quem gastaria 10.000€ extra num carro eléctrico quando se pode comprar um a gasolina por menos? por esta razão, A decisão da Citroën pode sair pela culatra na frente da eletrificaçãoMas é claro que as marcas, num período de dificuldade, precisam de aumentar o volume de vendas, e esta é a lógica apresentada pela maioria dos fabricantes. também Audi E Mercedes Ao mesmo tempo que continua a investir na eletrificação e na introdução de novos veículos elétricos a bateria, decidiu colocar temporariamente mais pressão na energia térmica e os resultados provam que esta escolha está correta.

casa francesa e Stellantis Eles pensaram da mesma forma, agora temos que ver qual será a reação dos clientes. A tabela de preços italiana também será anunciada em breve, prevendo-se que o seu custo oscile entre os 16 e os 17 mil euros, mas inferior ao atual C3, que custa basicamente 18.350 euros. Veremos se as nossas ideias serão confirmadas pelos próximos desenvolvimentos ou não.